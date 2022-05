Hned tři akce najednou se na tuto sobotu chystají v Litoměřicích, návštěvníkům přitom bude stačit pouze jediná vstupenka. Ta bude zahrnovat vstup na Litoměřický Hrozen, Pouť a Gastro Food Fest na Zahradě Čech. Lidé ji budou moci využít i na kyvadlovou dopravu, která místo konání propojí. „Vstupné na všechny tři akce v sobotu je pouhých 100 korun. Navíc z výstaviště do hradu nebo opačně se návštěvníci zdarma svezou kyvadlovou dopravou. Každý si tak přijde na své. Ať je to milovník vína, milovník dobrého jídla či milovník atrakcí,“ uvedla ředitelka pořádajících Městských kulturních zařízení Michaela Mokrá.

Na Gastro Food Festu se všichni gurmáni a milovníci dobrého jídla a pití mohou těšit na výběr z pokrmů různých zemí, klasickou i netradiční gastronomii, živé show věhlasných šéfkuchařů a další bohatý program. Festival bude probíhat v sobotu a v neděli na výstavišti Zahrada Čech. Jeho součástí bude pouť plná atrakcí pro malé i velké.

Hrad v Litoměřicích přivítá v sobotu všechny milovníky dobrého vína. Konat se tam bude jubilejní 10. ročník Litoměřického hroznu, který je soutěžní, prezentační i prodejní výstavou vín. Akce potrvá od 10 do 22 hodin a doplní ji kulturní program. Její součástí bude také vyhlášení Vína Ústeckého kraje.

Živo bude v Litoměřicích rovněž příští víkend. Od pátku 10. do soboty 11. června se na výstavišti a v dalších částech města po dvouleté pauze koná celorepublikový sraz hasičstva s nejrozsáhlejší výstavou hasičské techniky – od té nejstarší ze sbírek sborů dobrovolných hasičů až po tu nejmodernější a speciální, kterou disponuje Hasičský záchranný sbor České republiky. Zároveň se jedná o největší a nejvýznamnější akci svého druhu v Česku. „Minulý ročník přivítal 27 tisíc návštěvníků a přes 250 hasičských sborů přivezlo do Litoměřic 300 kusů historické hasičské techniky. Výstaviště tak zdobily staré zápřahové stříkačky, parní stříkačky i historické hasičské automobily. Většina techniky se aktivně prezentovala v rámci ukázek, jež probíhaly po dobu celých slavností,“ připomněli organizátoři Hasičských slavností.

Na své si přijdou také děti, pro které budou na výstavišti připraveny soutěže a budou moci zavítat také na stanici litoměřických profesionálních hasičů. „Sobotní dopoledne bude patřit slavnostnímu nástupu, kdy na Mírovém náměstí defiluje přes 300 sborů a k vidění budou i historické prapory. Důležitým prvkem pro zdárný průběh oslav a speciálně sobotního slavnostního nástupu jsou koňská spřežení. Jelikož v okolí Litoměřic není dostatek tažných párů, hasiči si z celé republiky koně přivážejí s sebou. Diváci se mohou v průvodu pokochat pohledem i na techniku taženou právě koňskými spřeženími,“ láká organizační tým Hasičských slavností. Součástí oslav bude páteční Floriánská mše v Katedrále svatého Štěpána. Atraktivní podávanou nabídne sobotní večerní program na Lodním náměstí, kde se bude prezentovat Hasičský záchranný soubor s ukázkami práce na vodě a techniky. Vše vyvrcholí Hasičskou hudební fontánou, která kombinuje vodní a světelnou show, kdy hasiči proudnicemi vytvoří fontánu o výšce přes 67 metrů.

O stejném víkendu jako Hasičské slavnosti se bude v areálu Lobkowiczkého zámku konat tradiční Roudnický košt. Na akci loni přišly stovky lidí. I letos budou moci návštěvníci ochutnat skvělá vína přímo od výrobců z celé vinařské oblasti Čechy. Součástí Roudnického koštu budou i prodejní stánky regionálních výrobků Ústeckého kraje. Odpoledne proběhne slavnostní vyhlášení vítězného Vinaře koštu, o kterém celý den budou rozhodovat jen sami návštěvníci. Zajištěný bude i hudební doprovod.

Mezi největší akce i na poměry Ústeckého kraje, které se ještě v červnu chystají, patří Bezva fest, který se odehraje 18. června na Střeleckém ostrově v Litoměřicích.

„Troufám si říct, že tato akce nebude mít v celém Česku konkurenci. Víme, že to, co připravujeme, nikde jinde návštěvníci nezažijí. Náš koncept je unikátní a pokud nám počasí bude přát, slibujeme našim návštěvníkům, že si Bezva Fest užijí na sto procent. Dodnes čerpáme z krásných recenzí dětí z prvního ročníku, které říkaly, že to byl jejich nejlepší den v životě nebo že se jim splnilo vše, co si přály. Zároveň je to ale festival pro celou rodinu, kde se zabaví malé a velké děti, teenageři, ale i rodiče a jejich prarodiče,“ nastínila za pořádající Bezva partu Adéla Marková. Návštěvníci se mohou těšit například na Bena Christovao, Pokáče, Jaroslava Uhlíře, Lollipopz a nebudou chybět ani youtubeři jako Lea a Tom, Tary, Veronika Spurná a další. Na festivalu nebudou chybět tradiční a moderní atrakce, Mattel zóna s herničkami Barbie, Hot Wheels a Fisher price, velká Game zóna s herními počítači, virtuální realitou a simulátory. Představí se armáda, hasiči, policie, popeláři a spousta dalších. Pro rodiče tu budou připraveny testovací autojízdy, silácké soutěže a beauty zóna či cvičení. Výjimečná bude také sportovní zóna, kde si děti, ale i dospělí budou moci vyzkoušet na tři desítky různých sportů. Prezentaci zajistí sportovní oddíly.

Také o posledním červnovém víkendu nebude o společenské akce nouze. Na letišti v Roudnici nad Labem se chystá oblíbená dvoudenní přehlídka letecké techniky, kterou doplní pestrý kulturní program, který se zaměří i na děti. Vystoupí mimo jiné zpěvačka Lucie Bílá. Středobodem akce budou však letadla a ukázky leteckých vystoupení. Chybět nebudou historické stroje ani moderní technika Armády České republiky. Z Itálie vůbec poprvé pod Říp zavítá britský palubní stíhací letoun Sea Fury. O poutavou podívanou se postará lehký útočný a pozorovací letoun OV-10 Bronco, ze kterého při přeletu nad letištěm budou skákat parašutisti. „Mezi vojenskou technikou, kterou předvede Armáda ČR, budou například gripeny, bitevníky L-159 Alca, letoun CASA nebo vrtulníky, a to jak armádní, tak i policejní s ukázkou zásahu a slaňování. Máme také překvapení v podobě leteckého vystoupení šestnácti vrtulníků najednou s nacvičenou sestavou,“ popsal za organizátory z roudnického Aeroklubu Vlastimil Dvořák.

Na své si na roudnickém leteckém dni přijdou fanoušci akrobatického létaní. Svůj um tu předvede pilot světové série Red Bull Air Race, mistr Evropy a vicemistr světa v letecké akrobacii Martin Šonka. Představí se i česká akrobatická čtyřka Flying Bulls Aerobatics Team, která létá na akcích po celém světě. Proletět se na Memorial Air Show budou moci v rámci vyhlídkových letů ve vrtulníku i návštěvníci.

Ve stejném termínu se chystá sláva také ve Štětí. Po čtyřech letech se tam uskuteční Národní festival dechových orchestrů (FEDO). Třicátý ročník festivalu odstartují páteční koncerty na Husově náměstí vystoupením zahraničních orchestrů a slovácké Vinařinky. Sobotní program začne ráno v 9 hodin na Husově náměstí dalšími koncerty zahraničních orchestrů z Nizozemí, Maďarska a Slovenska. Ve 13 hodin projde městem slavnostní průvod všech zúčastněných orchestrů a mažoretkových skupin. V 15 hodin bude 30. ročník festivalu slavnostně zahájen a divákům se představí na deset orchestrů z Čech a Moravy. Program bude ukončen v areálu věžových domů přehlídkou mažoretkových skupin a ohňostrojem. Třídenní festival vyvrcholí v neděli odpoledne Monstrkoncertem, kde se sejdou všechny zúčastněné orchestry, aby pod vedením jednotlivých dirigentů zahrály společně na dvacet skladeb českých a světových autorů. Součástí festivalu bude také Festival rockových dechových orchestrů (FERODO), který proběhne v sobotu 25. června na nábřeží Labe u skate parku.