Jak se ohlížíte za působením v soutěži MasterChef?

Byla to obrovská zkušenost do života. Zadostiučinění za poslední tři roky, kdy jsem v gastronomii leccos dokázal, ale i nedokázal. Byl jsem vyhořelý, ale angažmá v reality show mi obrátilo pohled na řadu věcí. Bylo to jednoznačně pozitivní.

Co jste si z reality show odnesl za zkušenosti?

Dřív jsem neměl moc respektu a pokory k surovinám, k vaření a ostatně ani k lidem. Stres, který jsem v soutěži často zažíval, mě donutil nad vařením víc a také jinak přemýšlet. V gastronomii jsem nasál nové techniky i jiný přístup k surovinám. Řekl bych, že lidštější.

Jak to myslíte, přestal jste vařit a jíst maso?

To rozhodně ne. Stále rád říkám, že jídlo bez masa není jídlo. Vegetariány ale respektuji.



Jaké ohlasy z okolí jste na své působení v soutěži, ale i vyřazení zaznamenal?

Jak to tak bývá, komentáře byly kladné i záporné. Pro mě to všechno bylo pozitivní. Co si myslí druzí, je pro mě už méně podstatné. Spoustu mých blízkých s vyřazením nesouhlasilo, ale já jsem s tím smířený. Prostě jsem pokazil jídlo, tak nazdar.

