Až sedm minut. To je nejdelší zaznamenaná čekací doba v odpolední dopravní špičce na výjezdu z obchodního centra Galerie Na Soutoku v Litoměřicích.

Obyvatelé Litoměřic, konkrétně v Želetické ulici u obchodního centra Albert se začne stavět kruhový objezd. | Foto: Deník / Karel Pech

Vyplývá to z měření dopravy, které pomocí videozáznamu na křižovatce se silnicí I/15 provedlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Jeho mluvčí Nina Ledvinová uvedla, že z měření je patrné, že především levé odbočení směrem z obchodního centra do Terezína a levé odbočení ze směru od Litoměřic do centra jsou pro řidiče komplikované.