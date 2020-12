Takové vysvědčení vystavil starému představenstvu Krajské zdravotní (KZ) jeho nový šéf Jindřich Zetek. Ředitel žatecké nemocnice a starosta Hory Sv. Kateřiny se svým nelichotivým hodnocením seznámil krajské zastupitele na jejich posledním jednání. Ti potom zůstali jako opaření. „Na mě to působí jako atomová bomba,“ komentoval i z opozičních křesel Filip Ušák (STAN).

Zetek má starému vedení akciovky za zlé, že se v jejím financování neudržitelně opíralo o rozpočet kraje. „Mám takový dojem, že to kraj už platit nebude,“ řekl Zetek. „Nebude,“ stručně potvrdil nový hejtman Jan Schiller (ANO). Pravidlem KZ v minulých letech bylo vyrovnané hospodaření, to ale Zetkovi nestačí.

„Bývalé vedení si akciovou společnost spletlo s příspěvkovou organizací,“ zhodnotil s tím, že pro rok 2021 chce zisk 100 milionů korun. „Abychom byli schopni obnovit majetek, který to potřebuje, a modernizovat provozy, které si to zaslouží,“ vysvětlil. Potenciál ročního zisku KZ je podle Zetka dokonce až 300 milionů.

Nové představenstvo KZ je ve funkci měsíc a půl. I přesto už stoplo tři strategické investice za tři miliardy: kardiocentrum v Ústí a urgentní příjmy v Děčíně a Chomutově. Podle nového vedení KZ hrozilo, že se společnost na léta zadluží a běžná zdravotní péče bude „na huntě“. Strategické investice podle Zetka neměly dostatečné krytí a měly se nakonec prodražit víc než o miliardu. Staré představenstvo o tom mělo vědět, ale chtělo stavět aspoň v režimu „Shell and Core“ (prázdné budovy bez vybavení). Výsledek? V roce 2024 by byla KZ kolem půl miliardy v mínusu, k nulovému saldu by se dohrabala za 6 let. S finalizací investic za každou cenu by propadla dvojnásobně.

Zetek hovořil i o navýšení nabídkových cen, jen na kardiocentrum o 70 procent. Dál o vypsání veřejných zakázek v rozporu se zákonem, kdy hrozila stopka na dotace, zásah antimonopolního úřadu a další prodražení staveb. Problém byl podle nového šéfa představenstva i s protahující se akvizicí litoměřické nemocnice, s jejímž dokončením se nejnověji počítá na jaře. „Na přípravě nebyla udělána ani čárka,“ tvrdí Zetek. Bývalé představenstvo s exředitelem KZ si přesto za nákup napsali odměny skoro 2 miliony. „Byly vyplaceny bez protiplnění a budeme se tím zabývat,“ konstatoval.

Kritiku odmítli

„Mám na to úplně jiný názor,“ řekl k Zetkově vystoupení bývalý první náměstek hejtmana Martin Klika (ex-ČSSD, dnes Lepší Sever). Blíže to ale komentovat nechtěl. Jaroslav Komínek (KSČM) se zastal starého vedení KZ s tím, že když společnost přebíralo, byla v žalostném stavu. A dnes nemocnice vypadají relativně dobře. Komínek měl na kraji v gesci dopravu, zdravotnictví řídil komunista Stanislav Rybák. Podle něj si Zetek přišel do představenstva vyřizovat účty.

„Účastnil jsem se řady jednání, nic neporušovalo zákon,“ řekl exradní. Nové angažmá exministra Adama Vojtěcha v představenstvu KZ má podle Rybáka oslabit její význam a nahrát nemocnicím v Praze. V důsledku pak budou podle exradního lidé z kraje za náročnějšími výkony muset jezdit do hlavního města.