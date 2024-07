Litoměřická kavárna Káva s párou se v srpnu na okamžik přenese do fiktivní budoucnosti. Do temných časů po třetí světové válce. Zařídí to spisovatelka Kristýna Krupičková, tvořící pod jménem Kristyna Andrews. Pokřtí tam svou druhou knihu ze série Hrdinky budoucnosti.

Hrdinky budoucnosti: Dev. Tak se jmenuje nejnovější kniha Kristýny Krupičkové z Libochovic. Fanoušci ji budou moci osobně potkat a knihu si zakoupit a třeba i nechat podepsat v pátek 16. srpna od 17.30 hodin v kavárně Káva s párou v Litoměřicích. Proběhne tam slavnostní křest.

Druhý díl série nese motto Nemůžeš jí utéct. Příběh hrdinky Devory Sharpové čtenáře přenese do světa po třetí světové válce, který už není jako dřív. Balancuje na hranici pokroku a regrese. „Devora nemá na růžích zrovna ustláno, už v dětství jí život uštědřil několik nelítostných ran. O svém domově nemůže říct nic hezkého, útočiště nachází v opuštěné továrně a její rodinou se stává parta kamarádů. Ale ani v dospělosti to nevypadá, že by se na ni mělo usmát štěstí. Jedna pohroma střídá druhou a ona se pod tíhou nepříznivých událostí ocitne úplně na dně. Jenomže ta největší katastrofa se na svět teprve řítí a Devora se nachází přímo v jejím centru. Dokáže přežít to, co ostatní zabilo? A pokud ano, jak se vypořádá s následky, které jsou pro obyčejného smrtelníka nepředstavitelné?“ Tak dílo avizuje nakladatelství Kalitera, kde si lze nejen tuto knihu zakoupit.

Do podobného světa je zasazen už první díl s názvem Hrdinky budoucnosti: Nel. Také v něm se svět snaží povstat z trosek ničivé války a hlavní hrdinka tu jako protiváhu k ranám osudu získává nevídané schopnosti.

Pro fanoušky autorky a tohoto druhu literatury jistě bude příjemnou zprávou, že na příští rok je avizován třetí díl. Bude mít název Joy.