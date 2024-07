Křešice nesoutěžily poprvé a komisaři si jich všimli už dříve. Na odměnách za účast dostaly už dvakrát 800 tisíc korun. „Udělal se za to chodník v Zahořanech a pořídili jsme sekací traktůrek,“ vypočítává starosta Michal Mančal. Teď obec za prvenství dostane 1,9 milionu. A jak to cítí lidé v Křešicích: zaslouží si jejich domov ocenění? „Žijeme v pěkné vesnici,“ je spokojený 34letý Michal Kesicki.

Oceněnou obcí se prohnaly v docela nedávné minulosti povodně. Sice lidem hodně vzaly, ale podle starosty posílily soudržnost. „Dokážeme si pomáhat a spolupracovat spolu. Fungujeme jako dobrý tým, jen málo lidí je tu nespokojených,“ tvrdí Mančal.

Deník se starostou mluvil na obecním úřadu. Ačkoli fasáda moc reprezentativně nevypadá, je jasné, že vnitřek musel komisi uspokojit. Je tu knihovna, o kterou se ta samá knihovnice stará už 25 let. Na úřadu také sídlí Pošta Partner, která před třemi roky nahradila pobočku, jíž Česká pošta zrušila.

close info Zdroj: Deník/Karel Pech zoom_in Starosta Křešic Michal Mančal Ještě větší terno je, že má obec doktorku. Navázala na služby na lékaře, který v Křešicích loni skončil. „Má už přes 200 pacientů z obce,“ vypočítává Mančal. Doktorka má ordinaci v textilce Schoeller, kde je zároveň závodní lékařkou. Tak velký podnik je na tak malou vesnici také docela unikum. Podle starosty zaměstnává asi polovinu vesničanů, dřív to byla většina.

V Křešicích fungují dvě hospody a celkem je v místních částech pět obchodů. V Zahořanech je v jednom i Zásilkovna a Parcel Shop. „Tam se dveře netrhnou,“ popisují lidé z Křešic.

Křešice ani přes titul Vesnice roku nejsou bez problémů. „Kvůli legislativní úpravě jsme letos poprvé nedostali žádné pracovníky od úřadu práce,“ popisuje Mančal. Teď obec musí zaměstnávat pracovníky údržby bez jakéhokoli příspěvku. Je to víc než milion korun za rok, což při rozpočtu 30 milionů není málo.

Zásadní problém má obec teprve potkat. Křešicemi má procházet dvě stě metrů široký koridor vysokorychlostní trati (VRT), který v uplynulých dnech posvětili krajští zastupitelé. „VRTka by měla zasáhnout především poslední část Zahořan směrem na Sedlec,“ popisuje starosta s tím, že dotčených by mělo být až patnáct rodinných domů.

Koridor VRT zasahuje také do rozvojových plánů. „Pod kostelem jsme chtěli umožnit postavit pět rodinných domů. S ohledem na ten koridor tam postavíme sotva dva,“ mrzí starostu.

Letitým problémem obce, o němž Deník pravidelně píše, je silnice II/261. Řidiči to tu mastí klidně i stovkou a lidé, kteří u frekventované komunikace bydlí, trpí hlukem a prachem z kamionů, které vozí dřevo do Štětí.

35letý starosta Křešic Michal Mančal, který kandidoval za sdružení Jistota rozvoje obce, prý už dostal několik nabídek, aby vstoupil do krajské politiky. Ambice jít do Ústí ale prý nemá. „Mám to rád v Křešicích, vyrostl jsem tu. Na kraji bych dokázal pomoct, ale nemám na to čas,“ tvrdí Mančal.

Jako starosta by prý chtěl skončit, až se podaří postavit domov pro seniory. Na to už obec koupila pozemek s ruinou v Zahořanech, celkem necelých 5 000 metrů čtverečních.

Na 1 500 obyvatel připadá v Křešicích 400 seniorů nad 65 let. Starosta by chtěl, aby v obci zůstali do smrti. „Chtěl bych v tom domově komunitní zahradu i s drobným zvířectem. Co jim ruce a nohy budou stačit, aby byli pořád zapojení,“ plánuje starosta.

Jak hodnotí letošní Vesnici roku samotní lidé v Křešicích? „Žijeme v pěkné vesnici,“ tvrdí 34letý Michal Kesicki, který pracuje jako vrátný v Schoelleru. Cení si tu mimo jiné toho, že se vedení obce podařilo sehnat novou doktorku, že tedy Křešičtí nebudou muset jezdit do Polep. „Už jsem u ní přihlášený,“ říká Michal na procházce s malým synem Jonášem. Křešice jsou vstřícné i k rodinám s dětmi. Je tu nejen školka, ale i I. stupeň základní školy, nově také naučná stezka a s dětmi se dá koupat i v Labi, kam můžou po schůdkách. Michal si pochvaluje i aktuálně dokončovanou cyklostezku, kterou financuje kraj. „Nápor cyklistů na silnici i chodníku poleví,“ těší se tatínek. Ten ale ví, že nápor náklaďáků na dvojkové silnicie 261 procházející obcí jen tak nezmizí, ačkoli se tu silnice co dva roky opravuje. „V baráku se nám kvůli tomu klepou i skleničky,“ popisuje Michal, který u frekventované silnice bydlí.

Mohlo by vás zajímat: Habsburkové by koukali. Ploskovický zámek prošel velkou proměnou