„Skoro nikdo tu předepsanou padesátku nedodržuje. Většinou jezdí tak šedesát, ale často i mnohem více. Před několika dny se manželka vracela z Roudnice a při odbočování do vrat domu musela dát přednost protijedoucím autům a začala se za ní tvořit kolona. Ve chvíli, kdy se už chystala odbočit, začalo poslední z aut stojících za ní najednou všechny předjíždět,“ popsal Miroslav Lebr. Ten v tu chvíli čekal u vrat a na ženu začal rychle gestikulovat, aby zastavila. „Kdybych tam nestál, tak tu manželka dnes už nemusela být,“ dodal.

Zdroj: Deník

Eva Lebrová doplnila, že šoféři se na rovném úseku silnice v Litoměřické ulici předjíždějí běžně. „Když tu někdo jede podle předpisů, další ho hned začne předjíždět,“ poznamenala. Oříškem je pro manžele také samotné vyjíždění od domu do silnice. Kvůli hustému provozu i rychlosti projíždějících aut musí jeden z nich k silnici a ukazovat, zda je možné vyjet.

„Trápí mě to. Křešice jsou krásná obec a hodně se toho tady vylepšilo, ale ta doprava je katastrofální. Pod koly kamionů a nákladních aut navíc trpí i vozovka, která na takovou zátěž není stavěná. Nehledě na hluk a otřesy, jež kamiony způsobují,“ poukázal Miroslav Lebr a dodal, že vlivem těžké dopravy mu praskají i zděné sloupky u vrat.

Problém s nárůstem dopravy a častým nedodržováním rychlosti trápí i starostu Křešic Michala Mančala. „Samozřejmě se to netýká jen nás, ale i dalších obcí na této silnici, například Polep, Vrutice nebo Hoštky. Ještě před covidem jsme vyvolali jednání s tím, že chceme instalovat úsekové měření. Bylo nám však vysvětleno, že je potřeba se na tu záležitost dívat komplexně a musí se na to připravit odbor dopravy a policie. Já tomu rozumím, že je to administrativně náročné, ale my to považujeme za zásadní záležitost, kterou potřebujeme vyřešit,“ uvedl starosta.

O častém překračování povolené rychlosti v Litoměřické ulici v Křešicích, kde rovinka často svádí řidiče k sešlápnutí plynu, vědí i policisté. Potvrdila to jejich mluvčí Veronika Hyšplerová. „V nepravidelných intervalech tam dopravní policisté rychlost měří. A to buď v civilním vozidle, které řidiči od ostatních aut na první pohled nerozliší, nebo pomocí laseru,“ zmínila Hyšplerová.