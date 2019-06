Máte v peněžence dopravní kartu s jelenem? Tak si ji už hlavně nenabíjejte. Vydal vám ji totiž ještě dopravce BusLine, později TD Bus. Ten na konci minulého roku odešel i z našeho okresu, kde pro Ústecký kraj jezdil nasmlouvané linky. Teď už autobusy vypravuje nově vzniklá Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK).

TD Bus prý jízdné od lidí neposílá hejtmanství, které je přerozděluje mezi všechny krajské dopravce. Po jejich nátlaku se hejtmanství rozhodlo platnost karet s jelenem ukončit k 30. červnu. „Časové kupóny přesahující datum 30. 6. 2019 v elektronické podobě už nekupujte, elektronické peněženky nenabíjejte!“ upozornili lidé z DSÚK s tím, že už nahrané elektronické časové kupóny platné také po 1. červenci budou nahrazovat její informační kanceláře od 17. června. Zůstatek doporučuje dopravce projezdit nebo využít k nákupu papírových časových jízdenek.

A jak to vidí druhá strana? Nevíme. Na dopravce Deník nenalezl platný kontakt. Poslední ředitel společnosti Milan Toms žádný nemá. „Už dva měsíce tam nepracuji. Podle kuloárových informací ji majitel, pan Dolejší, prodal. Komu, to nevím,“ uvedl Toms. Karet vydaných společností BusLine, respektive TD Bus, jsou jen na Litoměřicku tisíce. V celém kraji jich je mezi lidmi přibližně 14 tisíc.

Důležitá informace přes sociální síť

O ukončení platnosti karet rozhodl kraj minulý týden. Lidé kritizovali, že o tom DSÚK informovala na sociálních sítích, nikoli v terénu. „Komunikace přes Facebook je nejrychlejší a má velký dopad,“ vysvětlili lidé z DSÚK s tím, že to ale nebude jediný způsob informování.

Co nejdřív, možná už dnes, se mají v autobusech i informačních kancelářích objevit oficiální letáky zpravující o doporučeném postupu.

Vedoucí informačního centra DSÚK na dolním vlakovém nádraží v Litoměřicích Blanka Ambrožová na letáčky nečekala. Jakmile jí začátkem týdne nadřízení předali informace, vytiskla je, aby o tom lidé věděli co nejdřív. O situaci mluví se všemi, kdo k ní zavítají. „Lidí, kteří kartu mají, bylo zatím asi dvacet,“ vypočítala včera Ambrožová. Ta zároveň už několika cestujícím pomohla situaci vyřešit.

„S jedním mladíkem, který měl na kartě 600korunovou hotovost, jsme vymysleli, aby elektronické peníze použil na částečné uhrazení 1000korunové papírové měsíčenky pro maminku,“ zmínila pracovnice DSÚK jeden z případů. Další informační centra, kde lze „čipovky“ řešit, najdete v Lovosicích, Roudnici a ve Štětí.

Kraj už zná celkovou částku, kterou si odstřihnutí karet bývalého dominantního dopravce vyžádá. K zablokovanému kreditu je třeba přičíst i peníze za výměnu karet. Dohromady to činí 2 miliony korun. Ale kdo to zaplatí? „O tom, zda se cestujícím uhradí případný nákup nových karet nebo nahradí peníze z peněženek, může rozhodnout pouze zastupitelstvo. To se sejde 24. června,“ řekla mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková.

Pokud by hejtmanství lidem nevyužité peníze a náklady na nové karty nahradilo, kraj by pak tuto částku přičetl k celkovému dluhu dopravce, který už nyní přesahuje kvůli neuhrazeným smluvním pokutám 100 milionů.

Deník oslovil jednoho z krajských zastupitelů z Litoměřic, Petra Urbánka (ANO), zda bude pro uhrazení škody lidmi, nebo bývalým nesolventním dopravcem. „Materiály k zastupitelstvu jsme ještě nedostali. Až je budu mít, seznámím se s nimi, a podle toho se rozhodnu,“ uvedl politik.