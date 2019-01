Litoměřicko - Adventní jarmark v Třebenicích, nový vodovodní řad v Lukov nebo úspěch sboru Páni kluci. Více v krátkých zprávách…

Vánoční jarmark v Třebenicích. | Foto: Deník/Karel Pech

Mikulášský trh připravují v Lounkách

Lounky - Proč by se i na vesnici nemohly pořádat předvánoční trhy? To si řekli v občanském sdružení Zvonice Lounky a tuto sobotu 29.listopadu to bude už potřetí, co se myšlenka změnila v čin. Ve zdejší Galerii vesnických tradic se opět shromáždí výsledky práce šikovných rukou místních i přespolních žen adventní věnce, vánoční dekorace, svíčky, ubrusy, zástěry, zdobený perník, ručně vyráběná mýdla, malované kořenky, hedvábné šály, šperky a spousta dalšího originálního zboží, které jinde nenajdete. V Lounkách se snažili navázat na tradici staročeských Mikulášských trhů, takže se tu setkáte i s kdysi oblíbenými švestkovými čertíky, stavbičkami z jablek, tlačeným perníkem, sušeným ovocem apod. Nebude chybět vystoupení dětí ze Základní školy v Chodounech a samozřejmostí je občerstvení v podobě svařeného vína a vánočního cukroví. Přijďte se podívat mezi 10. až 18. hodinou! Mgr. Z. Tomášová



Zlato pro nejstarší Pány kluky

Litoměřice - Mužský komorní sbor Pánů kluků Concentus Ludibundus získal v minulých dnech Zlaté pásmo na celostátním finále středoškolských sborů v Opavě. K nejvyššímu ocenění dostal ještě i dvě zvláštní ceny poroty za provedení povinné skladby a za kulturu hlasového projevu. Po stříbrném diplomu na Celosvětové sborové olympiádě v Rize je to další významné ocenění pro toto litoměřické sborové těleso.Mgr.M.Hrdina



Dobrá zpráva, zpívat se bude na dalších místech

Česko zpívá koledy, projekt regionálního Deníku, se dále rozrůstá. V pondělí se na Litoměřicku přihlásili další spolupořadatelé. 10. prosince se tak bude od 18 hodin zpívat také na lovosickém Václavském náměstí, na návsi u kapličky v Polepech, nebo u hasičárny v Dušníkách.



Výkonný zloděj

Sulejovice - V uplynulém týdnu došlo v obci Sulejovice k vloupání do dvou nákladních vozidel. Tehdy neznámý pachatel vnikl v nočních hodinách násilným způsobem do zaparkovaných vozidel a odcizil zde ponechanou elektroniku za více než 36 tisíc korun. Ihned bylo zahájeno intenzivní pátrání, které během několika hodin dovedlo lovosické policisty až k podezřelé osobě. Kradl 33letý Lovosičan, který se k činu doznal. Část odcizených věcí se podařilo zajistit, mezi odcizenými věcmi se nacházelo i několik předmětů pocházejících z další trestné činnosti. Muž totiž počátkem října vnikl návykradl sklepní kóji jednoho lovosického domu.





Lukov má nový řad

Lukov - Obyvatelé osady Lukov už nemusejí čekat na obnovení dodávky vody po poruchách vodovodu. Sto let staré litinové potrubí bylo během října nahrazeno moderním materiálem. Součástí stavby SVS byla instalace domovních přípojek a osazení hydrantu.



Rozsvítí stromeček

Libochovice - O první adventní neděli 30. 11. se na libochovickém náměstí rozsvítí vánoční strom. Program zahájí už v 11 hodin otevření adventního tržiště. V 15 hodin v centru města ožije betlém i se zvířátky. Poté zazpívá Hanžburáček, zahrají děti z místní ZUŠ. V plánu je také divadlo nebo možnost povozit se na velbloudech. Strom se rozzáří přesně v 17 hodin.





Na sobotu chystají adventní jarmark

Třebenice - Na třebenickém Paříkově náměstí bude v sobotu rušno. Kulturní komise tu od 14 hodin pořádá adventní jarmark. Komě řady stánků návštěvníky čeká také vystoupení místních pěveckých sborů.