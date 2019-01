Litoměřicko, Podřipsko - Nalezení pohřešované dívky nebo vyhradený dům Michala Horáčka. Více v krátkých zprávách.

Hledanou Andreu našli

Litoměřicko - Policisté děkují za spolupráci při pátrání po hledané Andree Šrotýřové, která se před několika dny nevrátila domů. Výzvu k pátrání otiskl také Litoměřický deník. Pohřešovaná byla nalezena v pořádku a zdravá, pátrání bylo odvoláno.



Jestli vykradli dům Michala Horáčka v Roudnici, není jasné

Roudnice n. L. - Skladatel a spisovatel Michal Horáček na svém facebookovém profilu informoval o tom, že mu zloději vykradli dům. Zřejmě však nešlo o dům v Roudnici n. L.. „Žádné oznámení jsme v této souvislosti nepřijali," konstatovala mluvčí policie Pavla Kofrová. Michal Horáček tak píše o jiném svém domě, nebo událost nenahlásil. „Možná že to neznáte, a to buďte rádi: ten pocit, když si odemknete, otevřete a vidíte, že vás někdo vykradl. Vidíte ty pootvírané skříně a ty vyházené šuplíky, do kterých ukládáte ty nejosobnější věci," napsal také skladatel.



Zastupitelé budou řešit Domov U Trati

Litoměřice - Ústecký kraj by rád bezúplatně převedl městu Litoměřice Domov U Trati. Tedy zařízení nacházející se v sousedství nemocnice, v němž žije několik desítek seniorů. Radnice však váhá a důvodem jsou peníze. Město Litoměřice totiž již nyní vynakládá ročně na sociální služby 20 milionů korun. „Provozní náklady Domova U Trati představují další 4 miliony korun ročně, navíc objekt potřebuje opravit," poukázal místostarosta Pavel Grund na finanční zátěž, která by město čekala. V tuto chvíli tak není rozhodnuto. Záležitostí se budou zabývat zastupitelé. Stanovisko Litoměřic očekává kraj do konce března.



Práci mají i restaurátoři

Terezín - Dělostřelecká kasárna, která jsou poslední akcí z programu obnovy pevnostního města, mají novou střechu. Pokrývačské práce byly náročné, a to nejen vlivem položení břidlicových šablon. Dělníci museli nejprve opracovat okrajové části, repasovat řadu ohybů a nespočet zlomů. V současné době se pracuje víc v interiérech a pokračuje na průzkumu omítek. Řemeslníci totiž našli v několika místnostech na stropech pod několika nánosy barev historické malby. Do obnovy kasáren se tak nakonec zapojí i restaurátoři.



Krimi

Štětí: Ukradl tři kola

Až dvouleté vězení hrozí neznámému pachateli, který v uplynulých dnech vnikl nezjištěným způsobem do sklepa obytného domu ve Štětí. Z místnosti určené pro úschovu kol odcizil dvě dámská jízdní kola a jedno pánské horské jízdní kolo. Celková škoda přesahuje 10 tisíc korun. Po pachateli krádeže a odcizených bicyklech policisté pátrají.

Štětí: Poškodil automat

V polovině prosince uplynulého roku poškodil tehdy neznámý pachatel výherní automat nacházející se v jedné ze štětských restaurací. Úderem do automatu způsobil jeho poškození odhadované na 14 tisíc korun. Bylo zahájeno intenzívní pátrání, které dovedlo štětské policisty až k podezřelé osobě 26letému muži z Litoměřicka. Podezřelý se k činu doznal a přislíbil, že škodu uhradí.