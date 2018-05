KRÁTCE: Co se děje na Litoměřicku? Přečtěte si stručný přehled

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Obchodní zástupci 25 000 Kč

Obchodní zástupci Obchodní manager. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 45000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: SAITECH s.r.o. hledá do svého týmu vhodného kandidáta na pracovní pozici "Obchodní manager“ pro region Čechy, , Vašim úkolem bude : , Samostatné vedení obchodních případů, prezentace konkrétních produktových řešení, vstupní jednání a identifikace poptávek našich zákazníků. , , Co nabízíme? , Klademe důraz na Váš erudiční a osobní rozvoj, nezapomínáme na dlouhodobou perspektivu a stabilitu zaměstnání. , Po úspěšném zapracování Vám nabídneme dynamický růst mzdy, samostatnou zodpovědnou pracovní pozici, možnost podílet se na rozvoji firmy a motivační kariérní rozvoj. Notebook, stravenky apod. považujeme za samozřejmost. , Po zapracování máme pro Vás připravenou řadu zaměstnaneckých výhod : , • 5 týdnů dovolené , • Hrazené sportovní aktivity v pracovní době , • Příspěvek na dovolenou , • Flexibilní pracovní dobu , • Komplexní benefitní program (hrazení volnočasových aktivit, atd.) , • Služební auto k osobnímu využití , , Co od Vás očekáváme? , - zájem o práci v oblasti prodeje IT technologií , - dobré komunikační dovednosti , - samostatnost , - sebevědomí , - řidičský průkaz sk. B , , Požadované vzdělání a praxe: , • Preferujeme VŠ technického nebo ekonomického směru , • Variantně středoškolské vzdělání s tech. zaměřením (v tomto případě min. 2 roky praxe). Pracoviště: Saitech s.r.o., Havlíčkova, č.p. 125, 411 55 Terezín. Informace: Pavlína Kubů, .