KRÁTCE: Co se děje na Litoměřicku? Přečtěte si stručný přehled

V galerii seznámí s krajinomalbou



Litoměřice - Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích zve na sérii přednášek v rámci výstavy Z dálky / z blízka zabývající se krajinomalbou 19. století v severních Čechách. První přednáška se koná ve čtvrtek 18. ledna od 17 hodin v Severočeské galerii. Návštěvníkům bude přednášet Václav Houfek na téma Cestování a doprava 19. století. Výstava je otevřená denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Potrvá do 4. března.

Knihovna připravuje v pololetí pět setkání se zajímavými hosty



Libochovice - Zdejší městská knihovna bude i letos pokračovat v podvečerních setkání se zajímavými hosty. V prvním pololetí jich má připraveno pět. Při prvním setkání 29. ledna se návštěvníci setkají s literární tvorbou zakladatele královédvorské zoo Zdeňka Vágnera.

Divadlo uvede Charleyovu tetu



Litoměřice - Divadelní komedii anglického autora Brandona Thomase z roku 1892 s názvem Charleyova teta uvede v sobotu 20. ledna litoměřické Divadlo Karla Hynka Máchy. Hru, kterou u nás proslavil Vlasta Burian, uvidíte v podání libčického ochotnického divadla Loď. Řada překvapivých situací a nádherný humor vycházející z nejlepších anglických tradic jsou spolehlivou zárukou kvalitní divácké zábavy s příjemnými ozvěnami nostalgie.

Transport smrti i v Lovosicích



Lovosice - Kulturní středisko Lovoš zve v úterý 23. ledna od 17 hodin na vernisáž výstavy s názvem Transport smrti Litoměřice Velešín, která proběhne v sále Městské knihovny v Lovosicích. Expozice přibližuje vlakový transport s vězni, který v polovině dubna 1945 vypravili nacisté z koncentračního tábora v Litoměřicích. Výstava umístěná ve studovně knihovny potrvá do 28. února.

Francke povypráví o ultramaratonu



Štětí - Ve čtvrtek 18. ledna v malém sále štětského Kulturního střediska vystoupí Jan Venca Francke. Dobrodruh od Máchova jezera povypráví o Yukon Artic Ultra, nejextrémnějším ultramaratonu na světě, kde se závodí v trasách 42, 160, 500 nebo až 700 km v teplotách, které mohou spadnout až na -60 stupňů. Začátek v 19 hodin, vstupné dobrovolné.

V sále hradu zazní jazz a swing



Litoměřice - Sál litoměřického Hradu bude ve čtvrtek 18. ledna hostit Jazzový & Swingový večer. Od 19 hodin začne třetí setkání v novém cyklu příjemných jazzovo-swingových melodií v podání Petra Ernyei Quartet, jehož začátek profesionální kariéry začal na jazzovém festivalu v USA v Sacramentu a dodnes koncertuje na pódiích domácích i zahraničních festivalů.

Děti z Dramaťáku zahrají prvotinu Smoljaka a Svěráka



Třebenice, Lovosice - Ve čtvrtek 18. ledna zahrají děti z lovosického literárně dramatického oboru Dramaťák v sále třebenické radnice hru Lochneska. Jedná se o hru, kterou již v roce 1966 napsala známá autorská dvojice Ladislav Smoljak Zdeněk Svěrák, a jedná se o jejich společnou prvotinu. Pohádku pro děti s hudbou tentokrát Filipa Klineckého připravila nová učitelka literárně dramatického oddělení Milena Klinecká, která nový obor vyučuje od září 2017 na Základní umělecké škole v Lovosicích. Začátek představení je naplánován na 18 hodin a vstupné je dobrovolné.

V celostátní soutěži obhájily přední příčky děti z Litoměřic



Litoměřice - Namaluj svoji učitelku nebo učitele takové bylo zadání stejnojmenné soutěže ministerstva školství, ve které Litoměřice obsadily hned dvě z předních příček. Vybíralo se přitom ze dvou tisíc výkresů. První místo v soutěži patří Jakubovi Klímovi z mateřské školky Paletka, třetí místo obsadila Ella Šrámková ze školky Sluníčko.