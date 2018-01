KRÁTCE: Co se děje na Litoměřicku? Přečtěte si stručný přehled

Litoměřicko, Podřipsko - Přinášíme vám zprávy z Litoměřic, Žabovřesk nad Ohří, Snědovic, Bohušovic nad Ohří a Mšeného - lázní.

Na výstavišti Zahrada Čech proběhne letos 14 akcí.Foto: Deník / Pech Karel

Výstaviště Zahrada Čech otevře své brány už za měsíc



Litoměřice - Společnost Zahrada Čech a její partneři připravili pro letošní sezónu čtrnáct akcí. Už za měsíc, ve dnech 8. až 10. února, na výstavišti proběhne chovatelská výstava Děti a zvířata. V programu nechybí oblíbená Tržnice a Bydlení ve dnech 4. až 8. dubna, Autosalon 11. až 13. května, Mezinárodní výstava psů 19. a 20. května a Zahrada Čech od 14. do 22. září. Novinkou je Den záchranářů Ústeckého kraje 16. června a oslavy 100. výročí vzniku Československa 26. až 28. října.

Malá vesnice zavedla kontaktní místo veřejné správy



Žabovřesky nad Ohří - I malá obec se 120 domácnostmi může poskytovat občanům služby, za kterými museli až dosud jezdit k větším sousedům. Od ledna mají zájemci na zdejším obecním úřadu k dispozici službu Czech POINT. Kontaktní místo veřejné správy umožňuje pořízení většiny výpisů z centrálních dat mimo ověřování podpisů a listin, ale obecní úřad na tom už pracuje, aby tato služba mohla být co nejdříve přístupná.

Obec aktualizovala deset let starý územní plán

Snědovice - Zastupitelé na svém posledním zasedání ověřili, že zpracování Změny č. 1 Územního plánu Snědovice není v rozporu s platnou legislativou. Obec tak může řídit svůj rozvoj podle aktualizovaného dokumentu. Ten původní byl přijat v závěru roku 2008, přičemž o jeho pořízení rozhodli zastupitelé už na konci roku 2003. Obec má v současné době 760 obyvatel a sestává z osmi katastrálních území.

Farní charita vybírá na lehátko do sprchy. Pomůže imobilním



Litoměřice - Už jen do půlnoci ze 6. na 7. ledna můžete přispívat Farní charitě Litoměřice na sprchovací lehátko pro její imobilní klienty. Darovat můžete pomocí jednoduchého systému Klikni a daruj na webové stránce ČSOB pomáhá regionům nebo na účet 1017777101/0300, v. s. 20175305.

Nejnákladnější investiční akcí letošního roku jsou chodníky

Mšené-lázně - Přes tři miliony korun bude stát letošní poměrně komplikovaná výstavba zhruba půl kilometru dlouhého chodníků v Podolu vedoucí k fotbalovému areálu. Na akci obec spolupracuje s Ústeckým krajem. Pokračovat bude ve výsadbě zeleně a v rekonstrukci kulturního domu. Obec má již všechna potřebná povolení k přestavbě zchátralého bývalého koupaliště pod lázněmi na odpočinkové místo s nádrží na záchyt vody.

Před dvaceti lety byl obci navrácen statut města



Bohušovice nad Ohří Obyvatelé městečka si letos nepřipomenou jen 100. výročí vzniku Československa, ale také dvě výročí spojená s koncovou osmičkou. Šestého října to bude 20 let, co byl obci navrácen statut města, a letos uplyne 60 let od zahájení provozu prvního širokoúhlého kina v okrese, které už v digitální podobě promítá dosud.