Kdo se stane novým hejtmanem a vystřídá v křesle končícího Oldřicha Bubeníčka (KSČM)? A kdo usedne v 55členném krajském zastupitelstvu? O tom budou lidé rozhodovat ještě dnes do 14 hodin.

Zdroj: DeníkZ litoměřického okresu o přízeň voličů usiluje celkem 174 kandidátů z 18 stran a hnutí. Nejvíce jich je ve straně Vize národní socialisté, dohromady 25. Nejméně, po jednom kandidátu, pak do kraje posílá Volba pro kraj a Demokratická strana zelených – za práva zvířat. Z Litoměřicka vzešlo také hned pět lídrů jednotlivých stran a uskupení.

Jako druzí dorazili v pátek těsně po 14. hodině do volební místnosti v Domě dětí a mládeže v Úštěku manželé Zdenka a Josef Jandovi. „Jsme důchodci, takže jsme šli volit hned se začátkem voleb. Chceme mít odpoledne i sobotu volné pro vnučku, kterou budeme hlídat,“ řekli s úsměvem. Strany, které volili, neprozradili, poznamenali jen, že každý z nich si vybral jinou. „Důležité bude, jak se po volbách mezi sebou dohodnou a jak budou zastupitelé pro náš kraj pracovat,“ dodala Jandová.

Hned ve dvě odpoledne přišli hlasovat také lidé v Třebenicích. Volební místnosti pro oba okrsky tam jsou umístěné na městském úřadě. Také tam k urnám vyrazili v pátek odpoledne především starší lidé. Uvedla to zapisovatelka volební komise Eva Čmejrková. „Nejvíce lidí přišlo mezi 14. a 16. hodinou. Zájem je poměrně velký a účast je podobná jako v předešlých letech,“ doplnila Čmejrková.

Na nezájem voličů si nestěžovala ani komise v libochovickém kulturním středisku Tři Lípy. Asi čtvrtina oprávněných voličů přišla k páteční 18. hodině vhodit hlasovací lístky do urny do místnosti v Plešivecké ulici v Litoměřicích. Podle členů komise to bylo méně než při předešlých volbách.

Podle mluvčího krajského úřadu Martina Volfa byla průměrná volební účast v celém kraji v pátek k 20. hodině 12,5 %. Při předchozích krajských volbách v roce 2016 vyhrálo v litoměřickém okrese hnutí ANO, získalo tu 23,62 %. Z Litoměřic pocházel i tehdejší lídr kandidátky Petr Urbánek. Druzí byli komunisté, třetí sociální demokraté. Volební účast byla na Litoměřicku v rámci kraje nejvyšší. K urnám přišlo 32,91 % oprávněných voličů. Kromě Ústí nad Labem nepřesáhla v ostatních okresech 30 procent.

Nejvíce lidí přišlo hlasovat před čtyřmi lety ve Vědomicích. Šedesátiprocentní účast tam však ovlivnilo i referendum o těžbě písku, které v obci souběžně s volbami probíhalo. I když ANO volby vyhrálo, skončilo nakonec v opozici. Po dlouhých vyjednáváních nakonec vládnoucí koalici utvořili komunisté, ČSSD a SPD-SPO. V krajském zastupitelstvu, jež jedná v sále, kterému místní neřeknou jinak než „Vana“, tehdy usedlo 9 lidí z Litoměřicka.