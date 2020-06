Zadlužená Lužická nemocnice v Rumburku přišla kraj na 63 milionů. Někteří radní vydané částky dodnes litují s tím, že do zařízení bude muset kraj navíc ještě hodně investovat. Náplastí snad pro hejtmanství může být, že vše směřuje k získání finančně zdravé nemocnice v Litoměřicích jen zhruba za dvojnásobnou částku.

Nákup dokonce jako „supervýhodný“ označují někteří opoziční zastupitelé. Radní jsou střízlivější. Poukazují na to, že zajištění zdravotní péče se nedá pokládat zrovna za byznys. Tak jako tak, dlouho trvající procesy převodů obou špitálů v regionu do centrální sítě nemocnic v pondělí 22. června, na předposledním jednání krajských zastupitelů v tomto volebním období, nabraly spád.

Kraj, respektive jím držená síť zatím pěti zdravotnických zařízení v regionu pod hlavičkou Krajská zdravotní (KZ), po předchozím souhlasu litoměřických zastupitelů s největší pravděpodobností získá zdejší nemocnici zhruba za 120 milionů korun. Nemovitosti budou gratis, město je ostatně dříve získalo od státu také zdarma. Ne všichni krajští zastupitelé nákup kvitovali s povděkem, i když nakonec hlasovali pro.

„Pro kraj je to supervýhodná transakce. Jako jeho zastupitel pro to musím zvednout ruku. Na druhou stranu jsem občanem Litoměřic a jako takovému moje srdce krvácí,“ řekl zastupitel Petr Urbánek (ANO). Krajští radní, v jejichž gesci složité vyjednávání o převodu litoměřické nemocnice bylo, to tak jednoznačně nevidí.

„Ano, převzali jsme bezúplatně nemovitosti, ale společnost budeme platit,“ konstatoval první náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD). „A zdravotnictví zatím není výdělečný byznys, pokud neděláte jenom určitý druh služby. My chceme dělat všechny služby, které tam zatím jsou,“ ujistil Klika.

Smlouvu o prodeji litoměřické nemocnice by vedení města a kraje měla podepisovat někdy na přelomu června a července. Zařízení by Krajská zdravotní mohla pravděpodobně převzít na konci tohoto roku nebo k roku Novému. Problém ale je, aby nemocnice i po převodu na jiného vlastníka měla nárok na desítky milionů z dotací získaných z regionálních operačních programů. S tím totiž zatím nesouhlasí karlovarská část rady Regionálního operačního programu Severozápad (ROP). „Neprošlo to,“ potvrdil Klika. Ale s tím, že jednání nejsou ještě uzavřena. A navíc udržitelnost projektů litoměřické nemocnice podpořených z ROP končí už letos v listopadu.

Další problém je v dotacích z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pod Ministerstvem pro místní rozvoj. „Dostali jsme negativní stanovisko z IROP,“ potvrdil poslanec a litoměřický místostarosta Karel Krejza (ODS) s tím, že teď bude potřeba vyjednat výjimku. Problém by to podle Krejzy být neměl vzhledem k tomu, že jak město, tak kraj jsou veřejné instituce.

Z podobného důvodu nevidí místostarosta a poslanec ani velké riziko v tom, že by transakci litoměřické nemocnice nakonec zatrhl antimonopolní úřad. „Navíc krajských holdingů máme v České republice víc. A tím, že ke KZ přiřadíme litoměřickou nemocnici, určitě neomezíme trh,“ dodal Krejza.

Logiku v případném vracení dotací nevidí ani starosta Litoměřic a senátor Ladislav Chlupáč (ODS). „Jsou to finance do veřejného zdravotnictví,“ konstatoval. „Budou probíhat další pracovní jednání týkající se dotací tak, aby o ně nemocnice nepřišla,“ ujistil litoměřický starosta a senátor.

V Rumburku je hotovo

Zatímco smlouvu o prodeji litoměřické nemocnice ještě klíčoví hráči nepodepsali, od pondělí má de iure nového majitele a s ním snad i směr a budoucnost Lužická nemocnice v Rumburku. Podpisem smlouvy na pondělním krajském zastupitelstvu hejtmanem a konkurzní správkyní byl dokončen proces jejího prodeje. Za dlouhodobě skomírající špitál dal kraj shodou zastupitelů 63 milionů korun, a to přes nechuť k tak vysoké částce u většiny radních. Získala ho společnost Krajská majetková. Teprve v budoucnu, po revitalizaci zařízení, by mohl spadnout pod KZ.

„Je to dobře pro občany Šluknovského výběžku, ale i pro řízení samotné,“ komentovala konkurzní správkyně zařízení Martina Jinochová Matyášová. „Budeme si mezi sebou postupně a pečlivě předávat provozy, pracoviště a také lidi,“ popsala další postup s tím, že to bude trvat měsíce.

Podle ní je personální situace této nemocnice víceméně stabilizovaná. „Myslím si, že se podařilo udržet zdravé jádro. Lidi, kteří jsou k nemocnici historicky loajální, rádi v ní pracují, přáli si, aby neskončila a získala nového provozovatele, aby mohla dál poskytovat zdravotní péči. Jsou to i lidé, kteří odtamtud pocházejí nebo mají jiný vztah k nemocnici,“ doplnila konkurzní správkyně. Kraj by podle ní mohl nemocnici začít provozovat od začátku nového roku.

Okresní nemocnice na bedrech? Města už to nezvládala



Vedení Litoměřic se v posledních letech snažilo zbavit zátěže permanentního dofinancovávání rozpočtu zdejší nemocnice. Ta je v dojezdové vzdálenosti lidí nejen z města, ale i z velké části okresu. Město nejprve vyhlásilo soutěž o pacht nemocnice, tu ale zarazil antimonopolní úřad. Pak Litoměřice usilovaly o přímý prodej akcií zařízení. Následně ale protestovali jeho zaměstnanci i občané. A to kvůli obavě, že by ho získal soukromník s nekalými záměry. Teprve potom město začalo vést jednání s krajem.



Lužická nemocnice v Rumburku zajišťuje zdravotní péči o lidi z celého Šluknovského výběžku. Dlouhé roky se topila ve finančních problémech. Její původní majitel, město Rumburk, do ní musel každoročně posílat desítky milionů korun, aby pokryl ztrátu zdravotnického zařízení. Když loni vystoupala na více než padesát milionů, zastupitelé ji odmítli uhradit a nemocnice skončila v srpnu v insolvenci. Konkurzní správkyně od začátku vysílala signály, že je Ústecký kraj i vzhledem k zájmům samospráv ve výběžku favoritem konkurzu.