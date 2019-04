Společnost Krajská zdravotní (KZ) se přihlásí do soutěže o převzetí nemocnice v Litoměřicích. Tamní radnice připravuje výběrové řízení na prodej akcií špitálu s tím, že budovy a pozemky pod nemocnicí mají zůstat městu.

„Zájem jsme projevili už před dvěma lety. Zúčastníme se tedy i nyní, podmínky soutěže ale musí být reálné,“ uvedl předseda představenstva KZ Jiří Novák s tím, že zájem o litoměřickou nemocnici je dlouhodobý. „Už když se převedla na akciovou společnost, deklarovali jsme, že do soutěže vstoupíme,“ podotkl Novák.

Připomněl tak loňské koncesní řízení na 20letý pronájem nemocnice, které Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil. „Podmínky byly šité na míru někomu jinému. Soutěž jsme napadli, antimonopolní úřad ji zrušil a nastala doba vzduchoprázdna,“ zmínil Novák.

KZ sdružuje nemocnice v Děčíně, Ústí, Teplicích, Mostě a Chomutově. „Skutečnost, že se KZ přihlásila do nakonec zmařeného koncesního řízení na pacht nemocnice, lze považovat za projevení zájmu. Nebráníme se žádné alternativě a připravujeme podmínky otevřeného výběrového řízení, do kterého se pochopitelně může přihlásit i KZ,“ uvedl starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč (ODS). Město podle něj ještě není ve fázi prodeje nemocnice, zatím jen připravuje otevřené výběrového řízení na prodej akcií.

„Zda k němu skutečně dojde a zda se vůbec objeví nabídka odpovídající potřebám města, není v tuto chvíli zřejmé. Podmínkami výběrového řízení se budeme zabývat na zastupitelstvu až 13. června. Předcházet mu bude 11. června od 17 hodin diskuse s veřejností v Kulturním a konferenčním centru,“ uvedl Chlupáč s tím, že město už nadále nemůže provoz nemocnice hradit. Investor je prý potřeba, aby nedošlo k omezení zdravotní péče.

Chlupáč současně rozeslal starostům výzvu, aby nepodepisovali protestní petici na zastavení procesu prodeje akcií, kterou zorganizovali zaměstnanci nemocnice. Ti na 1. května plánují i pochod městem. „Budoucnost nemocnice v Litoměřicích, která slouží spádové oblasti 140 tisíc obyvatel, je s otazníkem.

Podmínky výběrka jsou šity na míru konkrétnímu zájemci. Někdo se snaží ziskovou a finančně zdravou nemocnici darovat někomu zadarmo a získat za to potenciálně nějakou provizi,“ prohlásil například krajský zastupitel Petr Urbánek (ANO). KZ by podle jeho názoru měla předložit konkrétní nabídku pro celou nemocnici, a to nejenom na provoz, ale i na budovy a pozemky.

Spekulace o tom, že by Litoměřice připravovaly výběrové řízení na míru soukromé společnosti místostarosta Karel Krejza (ODS) odmítl. „V hodnotící komisi, která nabídky došlé do výběrového řízení posoudí, by měl usednout i zástupce petičního výboru. Tuto nabídku dáme i zástupci opozice v zastupitelstvu. Chceme, aby výběrové řízení bylo maximálně transparentní,“ sdělil Krejza.