Dění v Krajské zdravotní (KZ) není důvodem k rozpadu koalice, vše si vysvětlujeme, říkají lídři tří koaličních stran vedoucích Ústecký kraj. Oproti tomu nejsilnější opoziční strany STAN a Piráti si myslí, že pokud se prokážou údajně podezřelé okolnosti smlouvy KZ s poradkyní hejtmana a podepisování odměn pro generálního ředitele KZ, měl by hejtman Jan Schiller (ANO) svůj post opustit.

Podle serveru HlídacíPes.org měla být za odvoláním generálního ředitele KZ Aleše Chodackého smlouva pro asistentku hejtmana Vladislavu Marschallovou, která byla uzavřena na konci loňského listopadu. Marschallová měla mít podle smlouvy na starosti velkokapacitní vakcinační centra, jejich provoz a budování. „Výsledek její práce je tedy zřejmý. Jakmile svou práci pro společnost KZ odvedla, byla její smlouva k 28. únoru 2021 ukončena,“ uvedla Krajská zdravotní v tiskové zprávě. Zároveň odmítla, že by Marschallové bylo vyplaceno půl milionu korun. O této částce mluvil odvolaný předseda představenstva Jindřich Zetek. Deník se pokusil kontaktovat i Marschallovou, ta ale ve čtvrtek nezvedala telefon.

Podle hejtmana Schillera mělo Marschallové během tří měsíců trvání smlouvy odejít na účet 206 tisíc korun. Taková čistá mzda by odpovídala bez započtení daňových slev přibližně 90 tisícům hrubého, pokud by byla v KZ vedena jako zaměstnanec.

Podle několika nezávislých zdrojů ale smlouva měla znít na 130 tisíc korun měsíčně. „O závazku paní Marschallové, která má na kraji částečný závazek, jsem věděl. Požádal jsem ji, aby se starala o očkovací místa. Myslím si, že za tu práci, kterou odvedla, je to adekvátní odměna, protože měla na starosti šestnáct očkovacích center,“ řekl k angažmá Marschallové v KZ Schiller, který chce informace o této smlouvě předložit svým koaličním partnerům.

Opozice chce prošetření

Velké výhrady má k poslednímu dění v největší krajské společnosti především opozice. „Požadujeme důkladné nezávislé prošetření práce paní Marschallové a všech okolností. Je potřeba prověřit všechny smlouvy a zejména to, zda vyplacené finance skutečně odpovídají odvedené práci a souvisejícím standardům,“ uvedla krajská zastupitelka za Piráty Kateřina Stojanová. „Pokud hejtman podepisoval řediteli odměny, což nejde, tak je to na odvolání hejtmana,“ přidal se lídr STAN Filip Ušák.

Smlouva s Vladislavou Marschallovou nebyla úplně v pořádku ani podle čerstvě zvoleného šéfa představenstva KZ Adama Vojtěcha, který hlasoval pro odvolání Aleše Chodackého z postu generálního ředitele společnosti. „Já ani další členové představenstva jsme nevěděli, že taková smlouva existuje. Pokud by taková smlouva, která by neměla protiplnění, existovala, budeme to řešit. Budeme chtít prověřit, zda nedošlo k nějakým nekalostem,“ uvedl novopečený předseda představenstva, kterému se nepozdávala především výše smluvní odměny.

Že by současná krize mohla vést k rozpadu koalice, ale všichni tři partneři odmítli. Podle ODS i Spojenců je to záležitost ANO, které si ji musí vyřešit samo. „Ve středu to bylo trochu emotivní, je potřeba si nad tím sednout v klidu. Předpokládám, že přes víkend všechny hlavy vychladnou. Čekám, že ANO přijde s návrhem, jak to řešit dál,“ oznámil náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (ODS) s tím, že samotnou smlouvu s Marschallovou a především její výši vnímá negativně.

Podle dalšího náměstka Jiřího Řeháka (Spojenci) byl hlavní problém v tom, že o smlouvě s Vladislavou Marschallovou nevěděli. „Nemyslím si, že to byla fiktivní smlouva. Spíše bych tu smlouvu nazval nestandardní. S panem hejtmanem jsme o tom ve středu dlouho do noci diskutovali a myslím, že si to ještě vyjasníme,“ přiblížil další postup Řehák s tím, že u Aleše Chodackého byl hlavní problém v jeho velké vytíženosti v několika funkcích. Kromě generálního ředitele KZ je také šéfem ústecké Masarykovy nemocnice nebo krajským koordinátorem očkování pro covidu. „Takže jeho odvolání chápu,“ dodal Řehák.

Krajskou zdravotní se bude zabývat také krajské zastupitelstvo. Podle Ušáka je pravděpodobné, že opozice odvolá souhlas s jeho přesunem na 12. dubna a bude požadovat svolání mimořádného jednání na původně domluvený termín 22. března. Zda opozice navrhne odvolání hejtmana Schillera, zatím není jasné. „Záleží na tom, nakolik se potvrdí podezření z posledních dnů. Pokud se ukáže, že ta smlouva na 130 tisíc pro paní poradkyni existuje nebo že žádné odměny nepodepisoval, tak není důvod,“ dodal Ušák.