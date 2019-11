Měsíční krajina, špatný vzduch a ztracené domovy. Za oběť bývalému režimu nepadli jen lidé, které pronásledoval, ale i krajina. Po třiceti letech od revoluce je v Ústeckém kraji všechno jinak. Krušné hory, dříve zdecimované kyselými dešti, zamířily do UNESCO a řada lidí vidí v krajině budoucí zlatý důl.

Událostem listopadu 1989 předcházely v Ústeckém kraji demonstrace za čistý vzduch. Krajina zničená těžkým průmyslem zažila v osudovém roce měsíce trvající mlhu a smogovou inverzi. „Lidé byli nemocní, báli se o děti, a proto vyšli do ulic,“ říká fotoreportér Miroslav Rada, který demonstrace fotil.

Dnes je stav úplně jiný. Ministerstvo životního prostředí vydává pravidelně zprávy o stavu ovzduší v kraji. Za posledních deset let se výrazně zlepšilo. „Emise znečišťujících látek v Ústeckém kraji v období 2008 až 2017 klesaly. Největší pokles byl zaznamenán u emisí oxidu dusíku, a to o 54,1 procenta,“ píše se ve zprávě.

Přesto je stále co zlepšovat. Podle odborníků má kraj nadprůměrnou emisní zátěž na jednotku plochy kraje oproti celorepublikovému průměru, velkým problémem jsou emise oxidu siřičitého, jejichž zdrojem jsou velké průmyslové a energetické provozy jako elektrárny a teplárny. Znečištění se ale ve velkém dopouští i samotné domácnosti. „Emise vyprodukované tuhými znečišťujícími látkami v Ústeckém kraji pocházely především z malých stacionárních zdrojů znečišťování (72,3 procenta), mimo jiné i z vytápění domácností, stejně tak emise oxidu uhelnatého byly emitovány zejména touto kategorií zdrojů,“ stojí ve zprávě.

Nesmazatelným zločinem minulého režimu na krajině zůstávají obce, které musely ustoupit těžbě uhlí či popílkovištím. V průběhu minulého století zaniklo v severních Čechách více než osm desítek obcí. Vzpomínky jsou i po letech živé. „Jsem vyklická rodáčka, obec jsem milovala. Likvidace obcí jako Vyklice, Tuchomyšl, Lochočice, Otovice a dalších byla velké barbarství, se kterým se nedalo nic dělat,“ vzpomíná v diskuzi na webu Zaniklé obce Eva Poláčková.

Zlatý důchod

Dnes se stávají nemovitosti v kraji ceněnou investicí. Podle webu Valuo se například byty v Ústí nyní prodávají o 35 procent dráž než na začátku roku 2018. Řada lidí vidí v nemovitosti v severních Čechách zlatý důchod. „Věřím, že soustava jezer, která má po uhelných dolech vzniknout, z nás udělá jeden z nejbohatších regionů v republice,“ myslí si Karel Křapka z Chomutova. „Sám chci koupit několik domů, byť třeba ruiny, které za několik let budou vydělávat jako penziony u jezer, kam lidé jezdí na dovolenou,“ doufá Křapka.

Víru v lepší časy má i Pavla Sobková z Litvínova. „Věřím, že se to tu ještě hodně zvedne a republika přestane tento kout vnímat jen jako semeniště chudoby, nepřizpůsobivých a děr po uhlí. A nám, co jsme to tu nevzdali a zůstali, se v dobré obrátí všechno zlé, co jsme tu zkusili,“ dodává Sobková.