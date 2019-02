Ústecký kraj, Štětí - Krajští zastupitelé schválili šedesátimilionovou dotaci na výstavbu první etapy Labe arény ve Štětí. V jejím rámci vznikne nová loděnice se sportovním zázemím pro veslaře a kanoisty.

Štětí - ilustrační foto. | Foto: Deník/Radim Tuček

Výstavba se uskuteční ve dvou etapách. Hotovo by mělo být do konce příštího roku. „Peníze použijeme na vybudování skladů lodí, šaten, posilovny, společenské místnosti, fyzioterapie či tělocvičny," vyjmenoval Michal Kurfirst, předseda Klubu vodních sportů Štětí.

Nové zázemí by mělo odolat i povodním. „Budova bude postavena tak, aby žádné z prostor, které mají být suché, nebyly zaplaveny. Jako vzor sloužila největší povodeň, která zasáhla Štětí v roce 2002," vysvětlil Kurfirst.

Labe aréna ve Štětí by měla sloužit jako paralela k veslařské dráze v Račicích i k pořádání závodů na dlouhé vodě. Kromě české reprezentace bude nové zázemí sloužit i dětem a mládeži ze sportovních oddílů ze Štětí i základním a středním školám.

V Račicích se příští rok uskuteční Světový pohár v rychlostní kanoistice. Nabitý bude i rok 2017. „Získali jsme významný mezinárodní podnik, kterým je mistrovství Evropy seniorů ve veslování v květnu 2017. V průběhu srpna pak uvítáme i mistrovství světa v kanoistice," prozradil předseda Českého veslařského svazu Dušan Macháček.

Dotaci 60 milionů korun od Ústeckého kraje bude Labe aréna čerpat po dva roky. Letos kraj uvolní 25 milionů korun, v příštím roce 35 milionů. Areál by měl fungovat minimálně 20 let. Mnohem větší náklady si vyžádá modernizace areálu v Račicích, během tří let by měly dosáhnout 327 milionů korun.