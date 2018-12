Ústecký kraj - Od nového roku převezme Ústecký kraj další oblasti zajišťované autobusovou společností TD Bus (bývalý BusLine).

Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK) si pod svá křídla vezme Litoměřicko a Lounsko. Ve středu 12. prosince má o záměru ještě rozhodovat krajská rada.

„Nemůžeme dlouhodobě říkat cestujícím, že není naše věc, že dopravce nejezdí. Museli jsme zareagovat, protože TD Bus má zásadní problémy a neposkytuje službu tak, jak by dle platné smlouvy měl,“ vysvětlil náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM).

TD Bus dosud zajišťuje dopravu v lokalitách Litoměřicko, Lovosice, Louny, Lounsko-západ, Podbořansko a Vejprtsko. DSÚK v září od firmy převzala provoz linek v oblastech Ústecka a Děčínska.

Záměr potvrdil i ředitel TD Bus Milan Toms. „Dohodli jsme se, že to předáme. Jsou už zpracované materiály, DSÚK by měla opět převzít autobusy od firmy Overline a oblasti začnou zajišťovat od 1. ledna,“ uvedl Toms.

Čekají potíže

Podle Komínka by převzetí Lounska a Litoměřicka mělo probíhat podobně jako v září. „Obáváme se však, že Litoměřicko je poměrně personálně zhuntované. Může se tedy stát, že rozeběh nebude tak bezproblémový jako na Ústecku a Děčínsku. Budeme na to předem upozorňovat,“ podotkl náměstek.

S „osekáním“ některých spojů či s omezením dopravy podle jeho slov kraj nepočítá. Komínek ovšem připustil, že hejtmanství možná bude muset v lednu u některých spojů improvizovat. „Ale každopádně pouze na přechodnou dobu, nikoli na delší. Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby si stávající dopravce plnil smlouvu. Bohužel toho asi nedocílíme,“ prohlásil Komínek.

Kraj také požaduje po dopravci zaplatit pokutu 48,2 milionu korun za spoje, které má objednané, ale TD Bus je neodjel. Souhrnně jde o 48 tisíc neujetých kilometrů za dva měsíce. Podle Tomse to způsobila personální krize.

Nejsou lidi

„Kraj nám začal dávat finanční sankce za to, že nejsou na trhu řidiči. Vím, že za to neseme nějakou zodpovědnost. Ale my jsme navrhovali, aby kraj snížil objem výkonu. Tvrdili, že to nejde,“ reagoval Toms s tím, že potíže s nedostatkem šoférů mají prý všude. „Řidiči odcházejí do důchodu. Je to problém celospolečenský,“ doplnil Toms.

Náměstek si ale stojí za svým. Z pokuty kraj nesleví. „Společnost mi minulý týden poslala dopis, kde píše, že jsme si všechny neujeté spoje vymysleli a že všechno odjezdila a sem tam se prý mohlo stát, že nejel nějaký spoj. Jsem zvědavý, jestli je tohle schopný pan Toms říct do očí těm tisícům cestujících, kteří neodjeli do školy, do práce a k doktorovi. Budeme určitě trvat na zaplacení všeho do posledního halíře,“ uzavřel Komínek.