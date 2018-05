Kraj navštívilo více turistů. Žasnou i nad krásami Děčínska

Ústecký kraj - Počet turistů v regionu stoupá. Oproti jiným krajům je jich však stále málo.

Labská cyklostezka ve Velkých Žernosekách.Foto: Deník / Karel Pech

Památky, příroda a kvalitní ubytování za přijatelnou cenu. To vše láká turisty k návštěvě Ústeckého kraje. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) ho za první čtvrtletí letošního roku navštívilo o téměř 14 % turistů více než loni ve stejném období.



V kraji přibylo nejen turistů švitořících rozličnými světovými jazyky, ale i těch tuzemských. „Počet zahraničních návštěvníků se zvýšil o 19 % a o více než 11 % vzrostl počet domácích hostů. Počet přenocování se meziročně zvýšil o více než 8 % a týkal se jak domácí, tak zahraniční klientely, která zaznamenala nárůst o více než pětinu,“ připomněl ředitel Krajské správy ČSÚ v Ústí nad Labem Roman Bechtold.



Hotely a penziony v Ústeckém kraji navštívilo více než 105 tisíc hostů, z toho bylo téměř 34 tisíc zahraničních a více než 71 tisíc domácích návštěvníků.

Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z téměř 68 % domácí hosté. „Nejvíce zahraničních návštěvníků z pohledu státního občanství přijelo do kraje z Německa, a to téměř 49 % z celkového počtu zahraničních hostů,“ uvedl ředitel Bechtold. Počet německých turistů podle ČSÚ vzrostl o 2500 proti lednu až březnu 2017.



Převahu Němců potvrzují i hoteliéři. „Ze zahraničních hostů u nás dominuje německá klientela. Jsme pro ně zajímaví jak cenově, tak kvalitou. Atraktivní je pro turisty příroda a sportovní vyžití, v zimě zejména běžkování a v létě cyklistika,“ sdělil manažer hotelů Krušnohorský dvůr a Pomezí na Cínovci.



Druzí v pořadí byli hosté ze Slovenska s více než osmi procenty, třetí nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci z Polska. Také počet hostů ze Slovenska i z Polska se meziročně zvýšil. Na celkovém počtu hostů České republiky se však Ústecký kraj podílel pouhými 2,7 % a v porovnání s ostatními kraji byl tento podíl třetí nejnižší po kraji Vysočina a po Pardubickém kraji.

„Každý rok ale přijíždí více a více turistů. Zejména ti ze zahraničí často nemají ponětí, jaké přírodní a historické krásy v Ústeckém kraji jsou,“ poznamenal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a zmínil například město Litoměřice. „Zdejší náměstí mě fascinuje, od jara do podzimu žije. Navíc právě v Litoměřicích máme i jedinou katedrálu v kraji,“ dodal.

Vyzdvihl také kouzla zdejší krajiny, hlavně Národního parku České Švýcarsko, Českého středohoří nebo Krušných hor.

UNESCO BY POMOHLO

A minimálně Krušné hory by mohly být příští rok pro turisty ještě zajímavější. Jejich část by se totiž mohla objevit na seznamu UNESCO coby ojedinělá hornická krajina. Podle tamní destinační agentury by to pro celou oblast znamenalo více návštěvníků. „Je zde velký předpoklad daleko většího turistického zájmu o památky a místa známá právě díky těžbě,“ pronesla ředitelka Destinační agentury Krušné hory Eva Maříková.

Na jaká místa míří turisté nejčastěji?Ústecko: ZOO Ústí, hrad Střekov, zámek Velké Březno, skanzen Zubrnice, Labská stezka, Tiské stěny

Děčínsko: NP České Švýcarsko, ZOO Děčín, zámek Děčín, soutěsky v Hřensku, Labské pískovce, zámek Benešov nad Ploučnicí

Litoměřicko: Památník Terezín, Litoměřice, Úštěk, zámky Ploskovice a Libochovice, Říp, Labská stezka, Milešovka

Teplicko: lázeňské město Teplice, zámek Duchcov, Krušné hory, klášter Osek a Rýzmburk, hornické město Krupka