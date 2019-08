Kraj letos koupí celkem 506 přístrojů, které zabrání střetům aut se zvěří

Herecká hvězda Zdeněk Godla, známý jako popelář Franta z úspěšného seriálu Most!, měl začátkem srpna nehodu. S manželkou se autem vraceli z návštěvy, v obci Levonice na Lounsku jim ovšem do cesty vběhla srna. Střetu se podle Godly nedalo zabránit. „Když mi policie řekla, že je to lovná srna, protože ubližuje mladým srnám, tak se mi trochu ulevilo, ale nic moc, pořád ji vidím,“ napsal Godla k fotce mrtvého zvířete na svém instagramovém účtu. Škodu na svém poničeném autě vyčíslil na desítky tisíc korun.

Srna. Ilustrační foto | Foto: VLP/Antoním Hříbal

Jak uvádí policejní statistiky, od ledna do července letošního roku se na silnicích v Ústeckém kraji stalo celkem 5 181 nehod, z čehož jich 1 022 zavinila lesní zvěř nebo domácí zvíře. Oproti stejnému období za loňský rok jde o nárůst o 265 havárií. „Počty těchto případů jsou v našem okrese vysoké, zvěř migruje hlavně v období sklizně, kdy jsou střety na denním pořádku,“ uvedl na nedávné dopravní konferenci pořádané v Ústí vedoucí dopravního inspektorátu v Lounech Jiří Král. KRAJ JAKO PRŮKOPNÍK Krajský úřad se proto po konzultacích s policií a myslivci rozhodl pokračovat v nakupování elektrických odpuzovačů zvěře, které na vybrané úseky v kraji pořídil už v předešlých letech. „V letošním roce nainstalujeme 506 plašičů, a to na tři úseky v délce asi 18 kilometrů na Ústecku, Roudnicku a Lounsku,“ potvrdil vedoucí krajského odboru dopravy Jindřich Franěk. Právě Ústecký kraj patří k průkopníkům v osazování silnic elektrickými odpuzovači. Jan Drozd: Kůrovcová kalamita nám dává šanci lesy předělat Přečíst článek › Podle myslivců jsou mnohem vhodnější než pachové ohradníky, protože fungují pouze ve chvíli, kdy je poblíž auto, poté se vypnou a zvěř může v klidu přejít silnici. Jsou ale také finančně mnohem náročnější. Jeden stojí kolem 2 500 korun. Jde o plašič Deer Deter, který má velikost mobilního telefonu a je většinou přišroubovaný na plastový patník u silnice. JAK TO FUNGUJE Odpuzovač dokáže detekovat auto na vzdálenost 300 až 400 metrů. „Když se vozidlo blíží k úseku, zařízení reaguje na světlomety. Diody se rozblikají a přístroj začne vydávat vysokofrekvenční zvuk. Ten je postavený tak, aby byl zvěři nepříjemný, ale současně jí neškodil, takže zvěř zpomalí, zbystří, auto projede, zařízení se zhasne a zvěř může projít,“ vysvětlil myslivec a předseda Podřipského zájmového sdružení nájemců honiteb Kamil Plíšek. Přístroj reaguje na všechny druhy zvěře, od jezevce, zajíce až po srnčí či vysokou zvěř. Inzerát lanaří lékaře, aby přešli z Lužické nemocnice v Rumburku pod kraj Přečíst článek › „Zařízení funguje pouze v době, kdy krajinou projíždí vozidlo. Nejsou tedy přerušeny přirozené migrační trasy zvířat a přístroj nezpůsobuje zvířatům stres ani zranění. Zvěř si na něj navíc nezvykne jako například na pachové ohradníky nebo nižší formy opticko-pachových zradidel,“ doplnil Plíšek. Momentálně myslivci čekají na osazení patníků u silnic Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, na něž od podzimu začnou plašiče montovat. Zařízení vydrží na jedno nabytí akumulátoru díky solárnímu napájení v provozu až šest měsíců. Přístroj nepotřebuje žádné kabely. V minulých letech se odpuzovače staly terčem zlodějů. „Po osazení nám jich více než polovinu ukradli. Pro zloděje je sice technicky jednoduché si plašiče odnést domů, nicméně netušíme, co s nimi chtějí dělat, jsou pro ně nepoužitelné,“ doplnil Franěk. Za posledních 10 let vzrostl podle Plíška počet kolizí se zvěří ve většině evropských zemí až o 50 %, tedy zhruba na milion střetů ročně. Navíc jde o celosvětový problém. „Ve Skandinávii a Aljašce jsou obvyklé střety s losem a sobem, v Austrálii s klokanem, pštrosem a tasmánským ďáblem, v Africe a Indii zaznamenávají střety vlaků se slony, na Středním východě s velbloudy a na Floridě zase s pásovcem a pumou,“ zmínil Plíšek. Zvěři podle jeho informací vyhovuje prostředí na pomezí lesa a otevřené krajiny. „Obě části se doplňují ve zdrojích potravy. Dalším faktorem je úbytek přirozených predátorů, což platí jak pro USA, tak pro Evropu. Klesá počet lovců i myslivců, a kvůli stavbě satelitních městeček a průmyslových zón se rozšiřují příměstské oblasti, kde není možné lovit. Právě tato místa vyhovují zvěři svým klidem a dostatkem potravy,“ uzavřel Kamil Plíšek. Hejtman Oldřich Bubeníček: Máte šikovné ruce? Mohou vás zajistit do konce života Přečíst článek ›

Autor: Kristián Šujan