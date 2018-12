Roudnice n. L. - S rekonstrukcí zchátralých mostků se může začít už příští rok. Kraj se pustí i do dalších staveb na Podřipsku.

Tak by měl vypadat budoucí obchvat Roudnice | Foto: ŘSD

Před několika lety se začalo s jejich opravou, ta se ale najednou zadrhla a řidiči tudy musejí na půlce silnice projíždět sníženou rychlostí. Řeč je o dvou roudnických mostcích v havarijním stavu na dvoukilometrovém úseku od kruhové křižovatky u bývalého masokombinátu Procházka k silnici II/246 Roudnice - Mělník. Rekonstrukce se dlouho nemohla posunout kvůli majetkoprávnímu vypořádání, nyní má ale Ústecký kraj pro řidiče dobrou zprávu - s opravou se příští rok konečně začne.

Jak připomíná v dopisu Deníku štětský čtenář Václav Veselý, oba mostky jsou ve stoupavé zatáčce s předností v jízdě do kopce a v létě je průjezd kvůli zeleni ještě horší. „Jezdím tudy tak čtyřikrát do týdne ze Štětí do Roudnice a viděl jsem u horního zúžení i dopravní nehodu,“ upozornil Veselý. Spolu s ostatními řidiči se může těšit, že si na problémovém místě výhledově oddychne.

V listopadu se totiž krajskému úřadu konečně podařilo získat kladný souhlas od majitele pozemku, na kterém vše záviselo. „V současné době se kompletuje dokumentace a nejpozději v lednu 2019 bude podána žádost o vydání stavebního povolení,“ ujistila mluvčí kraje pro dopravu Magdalena Fraňková. V příštím roce by mělo být zahájeno i výběrové řízení na zhotovitele stavby a stavební práce.

Obchvat za 320 milionů

Oprava samotná nejspíš dopravu v místě zprvu zkomplikuje ještě víc. A to příští rok nepůjde o jedinou silniční stavbu v oblasti. Takzvaný jižní obchvat Roudnice za 320 milionů, který má z města odvést tranzitní dopravu, je jednou z největších investic kraje. Dokončen má být v roce 2021. Součástí tříkilometrové stavby budou čtyři mosty, čtyři okružní křižovatky, dvě protihlukové stěny a 15 přeložek inženýrských sítí. „Doprava a objízdné trasy obou staveb se musejí koordinovat tak, aby se oběma stavbám nenarušil průběh prací,“ řekla už dříve mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Aby toho nebylo málo, čtenář Deníku ze Štětí připomněl, že silnice, která je velmi zatížená nákladní dopravou z dálnice D8, a to zejména cisternami pohonných hmot z ČEPRO Hněvice a nákladem vozů z dobříňské pískovny, pokračuje na most ve Štětí, který se v příštím roce začne také rekonstruovat. Smlouvu se zhotovitelem koncem listopadu ve Štětí podepsali zástupci kraje, města i papíren Mondi. Nejzazší termín pro zahájení prací je polovina června 2019.

Dopravní „blázinec“ v Roudnici a u ní dovrší oprava mostu v centru města přes Labe, se kterou kraj plánuje začít rovněž příští rok. Plán objízdných tras během stavby za zhruba 50 milionů chce časově korigovat s rekonstrukcí mostu ve Štětí. Podoba rekonstrukce roudnického mostu byla terčem kritiky místních, kteří dokonce sepsali petici. Roudnický starosta František Padělek čerstvě po svém jmenování v polovině listopadu o ní hovořil s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem. „Tak, jak je připravována, je proti zájmu občanů města, zejména z pohledu bezpečnosti pohybu cyklistů i pěších,“ řekl starosta.