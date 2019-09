Kraj hledá dopravce pro nový vlakový spoj ze Žatce přes Lovosice do Ústí

Hejtmanství hledá provozovatele dosud neexistujících přímých spěšných vlaků ze Žatce do Ústí nad Labem a současně víkendových vlaků z krajského města do Moldavy v Krušných horách. Vyplývá to z oznámení o zakázce, kterou kraj zveřejnil v evropském věstníku veřejných zakázek.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Kraj zařadil spěšné vlaky ze Žatce do Ústí do jednoho z provozních souborů, u kterých poptával dopravce v minulých měsících, konkrétně na soubor pro provoz motorových vlaků mezi Děčínem a Libercem či Lovosicemi a Českou Lípu. Zakázku mají získat České dráhy. Nabídka na spěšné vlaky byla ale pro kraj tak vysoká, že se rozhodl poptávat provoz spěšných vlaků extra. Vybraný dopravce má začít jezdit od prosince 2020. Spěšné vlaky ze Žatce mají jezdit přes Louny a Lovosice, dosud takový spoj neexistuje. Kraj chce využít především časové úspory po modernizaci tratě z Lovosic do Loun. O víkendu pak mají jezdit spěšné vlaky z Ústí do Moldavy. Ty už kraj zavedl v minulosti, ČD na ně nasazují RegioShark. FOTO: Kamera, klapka, jedem. V litoměřické nemocnici natáčela Eva Holubová Přečíst článek › „Na tato spojení plánuje Ústecký kraj přímé zadání po předchozím průzkumu trhu mezi více dopravci. Kraj osloví minimálně všechny dopravce, kteří jezdí v Ústeckém kraji a mohli by čerpat výhod synergie s jiným blízkým provozem,“ řekla mluvčí kraje Magdalena Fraňková. Roční rozsah výkonů je 150 až 200 tisíc kilometrů, jde tedy spíše o menší zakázku. Turnusová potřeba na zajištění dopravních výkonů je dvě jednotky o kapacitě alespoň 105 míst k sezení. Kraj nespecifikoval podmínky na vozidla co se týče například nízkopodlažnosti. „Základním předpokladem je, aby vozidlo bylo dostatečně výkonné a dosáhlo rychlosti alespoň 100 km/h. Pro rok 2020 se nepodařilo někoho takového sehnat,“ dodala Fraňková. FOTO: Začala škola, pro nejmladší poprvé. V Litoměřicích je pěkně přivítali Přečíst článek ›

Autor: Jan Sůra