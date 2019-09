Třicítka autobusů na zemní plyn má zajistit ekologičtější provoz. „Chtěli bychom tím snížit cenu dopravního výkonu a zlepšit ovzduší v kraji,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek. Autobusy nahradí dieselové, které má kraj pronajaté od společnosti OverLine v oblasti Ústecko a Děčínsko. Za kilometr v současnosti platí kraj 47,66 korun. Další várku vozů na zemní plyn využije od 2. ledna 2021 v oblastech Lounsko západ a Podbořansko.

Předpokládaná hodnota zakázky je čtvrt miliardy korun, dotaci hodlá DSÚK získat z programu RE:START. Povinná spoluúčast kraje je 37 milionů.

V diskusi mezi zastupiteli zazněla výtka, proč kraj neusiluje o pořízení vodíkových autobusů. „Už dneska jsou vyhlášené dotační tituly konkrétně pro naši oblast, kde je přímo jmenovaná jako samostatný dotační titul podpora vodíkových vozidel,“ uvedl například krajský zastupitel a primátor Ústí Petr Nedvědický. Právě krajské město hodlá využívat vodík z místní chemičky pro pohon městské dopravy.

„Připravujeme podpis vodíkové platformy do příštího zastupitelstva. V tuhle chvíli si ale nedokážu představit, že bychom nyní žádali o vodíkové autobusy. Je to v začátcích, nejsme na to připraveni,“ reagoval náměstek Martin Klika. Ten se chystá s ředitelem Inovačního centra Ústeckého kraje na služební cestu do Německa. Chtějí zjistit, jak tam vodíkem vytápí některé budovy.

„Jsem zastáncem vodíkové platformy oproti elektromobilitě, která je pouze slepou uličkou a u níž se během pár let ukáže, že je špatně, jak se dnes dotační prostředky mrhají. Vodík má budoucnost, ale zatím není nikdo, kdo by měl na našem území zhomologovaný autobus, který by prodával. Potíž je i v chybějící čerpací stanici a v infrastruktuře. Jako kraj musíme dopravu zabezpečit na celém území, a to je v tuto chvíli deficit,“ doplnil Komínek. Za deset let však podle něj bude při obměně vozového parku DSÚK situace jiná a kraj se cestou vodíkového pohonu vydá.

V otázce krajské dopravy stále visí ve vzduchu také miliardový tendr na 161 autobusů a s ním spojené rozhodnutí antimonopolního úřadu (ÚOHS). Ten už v dubnu zrušil rámcové smlouvy, které kraj s výrobci Zliner a Scania uzavřel na základě jednacího řízení bez uveřejnění. Proti pravomocnému rozhodnutí antimonopolního úřadu podal krajský dopravce správní žalobu. „Věřím, že správní soud v nejbližších dnech naši žalobu projedná a jsem přesvědčený, že konstatuje, že ÚOHS nerozhodl správně,“ připomněl Komínek.

Autobusy se však začaly vyrábět, první jsou už dokonce zaparkované v Ústí nad Labem. „Máme uzavřené platné kupní smlouvy, nikdo je neukončil, takže budeme dál tyto smlouvy realizovat,“ informoval Komínek.

ÚOHS ovšem momentálně vede rovněž šest správních řízení právě o návrzích na zákaz plnění celkem pěti kupních smluv DSÚK na nákup autobusů. Návrhy podaly společnosti SOR Libchavy a Centrum dopravních služeb. Podle Martina Švandy z ÚOHS smlouvy do pravomocného rozhodnutí platí. Pokud je ale úřad zruší, budou neplatné od samého počátku.

Jejich zrušení si Komínek nepřipouští. „Končí nám pronájmy autobusů od září do února. Pokud nepořídíme své vlastní, tak doprava v kraji zkolabuje. Dnes dopravní obslužnost zabezpečuje 250 autobusů, po skončení pronájmu by nám jich 160 chybělo,“ řekl Komínek.

Že se v dopravě hraje o velké peníze, potvrdil také krajský kontrolní výbor, který prověřoval vybrané poradenské služby v letech 2017 a 2018 spojené s DSÚK. Zjistil, že kraj v té době zaplatil za služby advokátům 35 milionů korun. „Jsou to peníze za právní služby, které se vysoutěžily za hejtmana Šulce. My jsme je za mého působení na kraji srazili o třetinu. Jde o komplexní služby, tedy nikoli pouze pro DSÚK, ale i za výběrové řízení na autobusy a vlakovou dopravu,“ vysvětlil Komínek.

Podle něj je právní kancelář prověřená právě antimonopolním úřadem. „Úřad konstatoval, že právní služby byly vybrány a jsou v souladu se zákonem. Naše předchozí vedení, které tyto právní služby vybralo, tak určitě konalo správně,“ doplnil Komínek. Přesto zastupitelé uložili radě, aby se výsledkem kontroly na svém zasedání zabývala.