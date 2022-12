Kradený vánoční stromek může nepříjemně překvapit. Zaneřádí vám byt smradem

Vánoční svátky jsou spojené i se specifickou vlnou krádeží typickou jen pro toto zimní období. Vánoční stromky se totiž stávají pro některé luxusní komoditou. Zatímco loni se dal běžný smrček koupit do tří stovek a smrk pichlavý o padesátikorunu dráž, současné ceny stouply u smrkové klasiky zhruba o stokorunu. Samozřejmě záleží na výšce, čím je stromek vyšší a tedy starší, tím je dražší. Drahota spotřebního koše může nepoctivce podnítit jít na lup do lesa. Není to dobrý nápad.

Plantáž vánočních stromků. | Foto: Deník/Jana Urbanová