Neobvyklý zásah za sebou mají strážníci litoměřické městské policie. Ve čtvrtek 21. října odpoledne v ulici České Armády odchytávali statného hnědého kozla, který měl namířeno do centra města.

Zatoulaného kozla odchytili litoměřičtí strážnici v ulici České Armády | Foto: MP Litoměřice

„Od Miřejovické stráně se postupně přesouval na sídliště Cihelna a Liškovou ulicí si to namířil přes frekventovanou část města do centra. Na náměstí ale už nedorazil. V ulici České Armády jej strážníci odchytili a po nezbytných úkonech byl převezen a umístěn do pPsího útulku v Řepnici,“ informovala městská policie.