Jablonec n. N. – Třikrát posvětil výkon Magic Alexe v televizní show obávaný Jaro Slávik. Jablonecký student v soutěži postoupil.

Překonat kritické výroky producenta Járo Slávika o kouzelnících a předvést magii v plné kráse, to byl sen jabloneckého Aleše Březiny. A tah na branku se povedl. Úspěšným castingem v brněnském divadle si zajistil jako Magic Alex účast v televizní show Česko Slovensko má talent, která se na obrazovkách objeví od září.

V porotě zasedli Lucie Bílá, Jaro Slávik a Leoš Mareš. Atmosféra v hledišti byla prý vynikající. Některým účastníkům udělali porotci radost, když jim přidělili třikrát „ano" opravňující k postupu do dalšího kola. V těch už ale budou rozhodovat pouze hlasy diváků.

Dvaadvacetiletý Aleš čaruje již více jak dvě třetiny svého života a rozhodně nehodlá skončit. A i když, jako správný kouzelník, své triky nikdy neprozrazuje, hlídá své soukromí a jak tvrdí „Celý můj život je jedno velké tajemství." Přesto něco prozradil.

V létě máte vystoupení na spoustě akcí, ale co děláte, když nic neděláte?

Jsem rád, že vystupuji v průběhu celého roku. Ale je pravda, že o Vánocích, před koncem školního roku a v létě se často sejdou i dvě tři akce denně. To je pak náročné a hlavně i pro manažera, aby vše zorganizoval tak, aby se stihlo přejet z jednoho místa na druhé.

Poslední vystoupení před prázdninami jsem měl v Divadle kouzel Pavla Kožíška, kde už nějaký rok hostuji, poté jsem přejížděl do Jablonce na Petřin a následně ještě rychle do Příchovic. Je to krásný adrenalin, ale musíte mít jistotu, že opravdu vše klapne tak, jak má.

Představil jsem se také znovu s programem Pomáda, který se k létu určitě hodí. Po takovém zápřahu si chvíle volna užívám, pořádně se vyspím, podívám se na pěkný film

Jaké to je, být kouzelníkem a stát na jevišti před tolika lidmi? Na jevišti, které znamená svět?

To se nedá popsat. Je to tak silný zážitek, prožije to asi každý, kdo kdy na jevišti stál. Na někoho to může působit nepříjemně a na někoho, jako třeba na mě, naopak. Na jevišti jsem jako doma. I když mám během roku dost vystoupení, tak před každým jsem vždycky nervózní. Ale je to taková ta příjemná nervozita, že nevíte, co vás čeká, jak diváci zareagují. Ale v prvních minutách veškerá tréma opadne.

Já si třeba hned ze začátku v publiku najdu někoho, na kom zjistím, jak bude celé publikum reagovat. Každé vystoupení je jiné, jinak náročné, pokaždé jdete do něčeho nového a nevíte, co vás čeká, jak budou malí nebo velcí diváci reagovat a hlavně jaký v nich necháte dojem. A když vám nakonec zatleskají, tak to je nejkrásnější a ničím nenahraditelný po­cit.

Čeho jste v kouzelnické kariéře zatím dosáhl, jaké jsou vaše největší úspěchy?

Cením si každého úspěchu. Ale kromě řady prvních míst a cen Grand Prix jsem dostal například ocenění Král magie, Umělec roku, Cena diváků, Cena za choreografii, ocenění Nejlepší číslo roku, první místo na Mistrovství Rakouska a mnoho dalšího.

Také za úspěch považuji, že jsem hned v začátcích byl v televizi, například v pořadu s názvem Prima jízda, v Toulavé kameře, anebo v pořadu Mléčná dráha. V té době jsem si nedokázal ani představit, že za pár let budu třeba v televizi i pracovat.

Úspěchu je celá řada. V zahraničí jsem vystupoval na mnoha gala-večerech jako host. Měl jsem i turné v Dubaji společně s taneční skupinami Dady a Taxis. S mým týmem jsme v loni nafotili nádherný kalendář s názvem Pocity. Silné dojmy a mnoho zážitků jsem si odnesl také z televizní soutěže Talentmania.

S jakým kouzlem jste vystupoval na castingu nové televizní talentové soutěže v Brně?

Měli jsme premiéru iluze, která je velmi nebezpečná, rychlá a předvádí ji jen jeden kouzelník na světě. Byl jsem nervózní a trochu se i bál. Ale vyšlo to. Moje poděkování patří opět celému týmu, počínaje mým šikovným tatínkem a konče asistentkami, bez kterých bych takové číslo nemohl porotě předvést. Den před akcí jsme zkoušeli dlouho do noci. A vyplatilo se nám to. Uvidíte sami.