Kouření u podniků v podloubí by mohlo znamenat problém. Není to tak docela venku

Litoměřice - Město chtělo zjednat jasno ohledně kouření na předzahrádkách. Nejasnosti ale panují dál u podniků v podloubí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Popelníček na stůl, nebo ne? To už nemuselo s ohledem na protikuřácký zákon dál trápit provozní litoměřických podniků s venkovním prostorem. Vedení města jim poslalo otevřený dopis, že za kouření na předzahrádkách strážníci pokutovat jejich hosty nebudou. Zákaz si ale mohou vymínit sami hospodští. Dopis dostaly i podniky se stolky v podloubí. Ve většině z nich se dosud kouřilo. Přitom jde podle zákona o uzavřený prostor, kde by se tak činit nejspíš nemělo.

Postoj města vysvětlil místostarosta Karel Krejza: „Jsme proti zbytečným zákazům a regulacím, které nic neřeší. Ať rozhodnou provozovatelé, zda hostům kouření v předzahrádkách umožní, či nikoliv.“ Město dopisem reagovalo na nejasnosti v protikuřáckém zákoně s ohledem na stavební zákon. Kouření je totiž zakázáno ve vnitřním prostoru provozovny, jehož definice není jasná. Podle Krejzy však ministerstvo zdravotnictví (MZ) naznačilo, že se zákaz nemá vztahovat na pergoly a stany.

S tím souhlasí odpovědné orgány jen částečně. „Kouření na předzahrádkách zastíněných deštníkem či markýzou nebo těch s protaženou střechou či přístřeškem zákon nereguluje,“ potvrdila mluvčí MZ Gabriela Štěpanyová.

S dalším typem objektu má však problém Krajská hygienická stanice (KHS). „Pokud má stan tři stěny a střechu, kouřit by se tam nemělo,“ řekla Věra Tomková z KHS. Včetně těch, které lidé vyhledávají kvůli vytápění lampami, když se ochladí.

K otevřenému dopisu podle velitele litoměřických policistů Ivana Králika město vedly stížnosti na dvě pokuty rozdané za kouření v bufetu u dolního nádraží. „Na náměstí jsme nikoho nepokutovali, pouze jsme upozorňovali, že by to výklad zákona mohl umožňovat,“ upřesnil Králik.

Strážníci, které město pověřilo roznosem dopisu, s ním obešli nejen provozovatele klasických předzahrádek, ale i těch podniků, které mají stolky v podloubí.

Jako restaurace Capra v Grandhotelu Salva. Její provozní potvrdil, že ho policisté před měsícem navštívili s tím, že mohou za kouření na předzahrádce v podloubí dát pokutu. Podnik ho tam proto zakázal. „Po obdržení otevřeného dopisu ho ponecháváme v platnosti a situaci zatím vyhodnocujeme,“ uvedl provozní Tomáš Holub.

Deník oslovil i další podniky se stolky v podloubí. Nyní mají většinou za to, že kouření tam je v pořádku, a to i pokud jím vede pěší zóna a podloubí je více uzavřené než to, v němž sídlí Capra. I když v dopise města o podloubí zmínka není.

Ani podle ministerstva zdravotnictví kouření v podloubí úplně správné není. „Nemělo by tam být umožněno,“ říká Gabriela Štěpanyová s tím, že podloubí je podle stavebního zákona i architektonického slovníku vnitřním prostorem. „I tady však záleží na posouzení konkrétní situace či stavebně technického řešení,“ dodává mluvčí ministerstva zdravotnictví.

Nynější liberální vzkaz radnice může trochu překvapit proto, že jako Zdravé město před čtyřmi roky oceňovalo zvláštním certifikátem provozovny, které před zavedením protikuřáckého zákona regulovaly kouření i na předzahrádkách. Tento postoj ale radnice podle Ireny Vodičkové, která má agendu Zdravého města v gesci, zastává stále. „S ohledem na zdraví obyvatel budeme samozřejmě rádi, budou-li předzahrádky nekuřácké i dál, a jsme připraveni je certifikovat či jinak ocenit.“

Jak kouření řeší jinde?



Lovosičtí městští policisté by při případném pokutování kouření v podniku zohledňovali, zda se jedná o uzavřený prostor. „Pokud vycházíme z judikovaných názorů, kdy vnitřním prostorem je jakýkoliv zastřešený prostor, lze v takové provozovně řešit kouření udělením pokuty,“ uvedla mluvčí lovosické radnice Ivana Kocánková s tím, že však místní strážníci řešili pouze jednotky případů kouření na zakázaných místech, ale nejednalo se o předzahrádky.



Městská policie v Roudnici nad Labem nepokutuje kuřáky na předzahrádkách, pokud však neruší noční klid. „Dle protikuřáckého zákona chápeme situaci roudnických předzahrádek tak, že je na nich kouření povoleno,“ uvedl mluvčí městského úřadu Jan Vancl. Radnice přitom souzní s litoměřickým místostarostou Karlem Krejzou v tom, že zda svým hostům kouření na předzahrádkách umožní, či nikoliv, by si měli rozhodnout především sami provozovatelé.