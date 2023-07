Snadno přístupná autem, parkování zdarma, oddělené pláže pro oblečené i naháče. Co víc si přát? Pískovna nedaleko železniční zastávky Dobříň slouží ke kopání už desítky let.

Pískovna Dobříň | Video: Deník/Topi Pigula

Prostor mezi plážičkami zahustily vysoký rákos, vrby a další dřeviny, které poskytují soukromí. To vyhovuje milovníkům nudismu, kteří z pochopitelných důvodů nechtějí být příliš na očích veřejnosti.

„Já se snažím jezdit co nejdříve z rána, jakmile mi to povinnosti dovolí. Mám tak jistotu, že najdu místo k zaparkování. O víkendech se totiž volná parkovací místa poměrně rychle zaplní,“ říká plavec Martin, který sice sám nudista není, ale ví, kterou část břehu obsazují, a tak volí severozápadní část bývalé pískovny. „Mám to tam vyzkoušené - pohodlný přístup k vodě a nikdo tam neruší,“ vysvětluje svou volbu nedaleko železničního koridoru.

Jedná se o přírodní koupání bez možnosti občerstvení. A se vstupem na vlastní nebezpečí, neboť v části prostoru se stále těží. Jelikož nejde o oficiální koupaliště, nenajdete tady stánky s občerstvením, takže je dobré přibalit si k plavkám i svačinu. Maximální hloubka je kolem šesti metrů a díky teplotní kapacitě vody vydrží dlouho prohřátá.

„Nic lepšího v okolí nenajdeš,“ řekl reportérovi Deníku mladík Martin z nedaleké Roudnice nad Labem.