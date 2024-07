Nudisté či naturisté mohou na severu Čech využít celou řadu nudapláží či kempů, kde se mohou cítit komfortně. Ty jsme pro vás zmapovali. „Tajná“ osobní místečka příznivců nahého koupání, nechť zůstanou nevyslovena.

Žernosecké, Píšťanské jezero

(Litoměřicko)

Nahému koupání je u Žernoseckého jezera zaslíbena západní část hlavní pláže mezi obcí a kempem Píšťany a úpravnou vody Velké Žernoseky. Zatímco „textiláci“ mají pro sebe písčitý břeh, lidé bez plavek mohou relaxovat na spíše travnaté části se zelení. Ty spolu sousedí, někdo tak může pociťovat nedostatek soukromí. Naopak vítaný je dobře schůdný břeh a pozvolný vstup do vody.

Statut:

Neoficiální pláž

Přístupnost:

Celoroční bez omezení, bez vstupného

Rybník Chmelař, Úštěk

(Litoměřicko)

Stranou od hlavního dění u oblíbeného rybníku Chmelař u Úštěku lze najít naturistický kemp FFK. Příslib soukromí a ubytování je zde samozřejmostí, stejně jako vlastní malá písčitá pláž. Kemp leží na severní straně 68hektarového rybníku.

Statut:

Oficiální kemp

Přístupnost:

Pouze pro ubytované, možnost chatek, stanů, karavanu

Stříbrný rybník u Petrovic

(Ústecko)

Přírodní pohodu nabízí Stříbrný rybník na potoce Slatina na Ústecku. Najdeme ho mezi Krásným Lesem, částí obce Petrovice, a osadou Nakléřov. Relativně odlehlé místo s travnatými břehy využívají příznivci nudismu a naturismu. (Snímek je z podzimního výlovu ryb.)

Statut:

Neoficiální pláž

Přístupnost:

Celoroční bez omezení, bez vstupného

Nádrž Barbora, Oldřichov

(Teplicko)

Známá a oblíbená je nudistická pláž u vodní nádrže Barbora mezi Oldřichovem a Košťany na Teplicku. Jde o zatopený bývalý lom. Naturistickou pláž zde najdeme na jihozápadní straně nádrže. Vstup do vody z travnaté pláže je zde pozvolný, voda podle návštěvníků obvykle relativně čistá. Koupání bez plavek je tu oficiální, označené cedulemi. Zhruba 200 metrů odsud je běžná placená „textilácká“ pláž s občerstvením a sociálním zařízením. Protilehlý břeh Barbory, od Košťan, nudisté také někdy vyhledávají.

Statut:

Oficiální pláž

Přístupnost:

Celoroční bez omezení, bez vstupného

Dlouhý rybník u Cínovce

(Teplicko)

Na Teplicku mohou naturisté i vyznavači plavek vyrazit u Dlouhému rybníku u Cínovce. Jde o klasické přírodní koupání s travnatými břehy a přiměřeným počtem stromů, poskytujícími stín. Vzhledem k sousední státní hranici tu nejsou výjimeční návštěvníci z Německa.

Specializovaný portál Naturista.cz zmiňuje občerstvení, toalety v dochozí vzdálenosti a velmi čistou vodu za jakéhokoliv počasí. Upozorňuje také na častou přítomnost hlídek strážníků z Dubí. Ti tu hlídají především veřejný pořádek a dodržování zákazu parkování přímo na silnici. „Auta a vaše věci jsou absolutně v bezpečí a kolem pláže se nevyskytují žádné závadové osoby,“ tvrdí portál.

Statut:

Neoficiální smíšená pláž

Přístupnost:

Celoroční bez omezení, bez vstupného

Pískovna Braňany

(Mostecko)

Vyznavači nahého koupání jezdí do Pískovny Braňany na Mostecku. Jde o dva sousedící rybníky. Přední u silnice slouží „textilákům“ a ženám maximálně „nahoře bez“, plavky se shazují až u toho druhého.

Žádnou velkou „centrální“ pláž u pískovny v Braňanech nenajdete, zato množství víceméně skrytých místeček, čistou a chladivou vodu a klid. Vstupy do vody jsou však často příkré. Zázemí tu není žádné.

Statut:

Neoficiální koupání

Přístupnost:

Celoroční bez omezení, bez vstupného

Kamencové jezero v Chomutově

(Chomutovsko)

Jednu z nejznámějších oficiálních nudapláží na severu Čech najdeme na severním a severovýchodním břehu Kamencového jezera v Chomutově. Travnaté pláže se stromy nabízejí relativně dost stínu a soukromí, návštěvníci tu mají (po oblečení plavek) k dispozici celé zázemí koupaliště a přilehlého kempu. Tedy toalety, stánky s občerstvením, restaurace i sportovní aktivity. Parkování je možné na oficiálních místech před východním i západním vstupem do areálu.

Statut:

Oficiální nudapláž

Přístupnost:

Otevírací doba denně od 9.00 do 19.00. Vstupné do celého areálu dospělí 50 korun, děti do 3 let zdarma, děti od 3 do 15 let 40 korun.

Nechranická přehrada

(Chomutovsko)

Vyznavači naturismu a nudismu doporučují místa u Nechranické přehrady na rozhraní Chomutovska a Žatecka. Jedno z nich lze nalézt na severním okraji přehrady u Vičic. Jsou tu kamenité nebo travnaté dobře přístupné břehy. Není tu žádná občanská vybavenost, stánek nebo toalety. Na své si tu přijdou všichni, kdo se chtějí opalovat, zaplavat si, ochladit a zadovádět si s pejskem nebo sportovat. Okolí je hojně využívano k jízdám na kole.

Statut:

Neoficiální smíšená pláž

Přístupnost:

Celoroční bez omezení, bez vstupného

Mezi dalšími místy, kde se u nádrže lze neoficiálně koupat „na Adama“ a „na Evu“ vyčnívá označená FFK pláž na protějším břehu od Vikletic pod Čachovickým vrchem.

Statut:

Neoficiální smíšená pláž

Přístupnost:

Celoroční bez omezení, bez vstupného

Máchovo jezero

(Českolipsko)

Slavné Máchovo jezero na Českolipsku je v sezoně i mimo ni v obležení turistů. Ačkoliv otevřené zdroje tu zmiňují hned dvě místa s nudapláží, negunguje už zřejmě ani jedna. U kempu Borný byla zrušena, stejně tak u autokempu Klůček. Nudapláž zřejmě „převzali“ návštěvníci v plavkách. Kemp provozují Technické služby města Doksy a ani v návštěvním řádu není o možnosti nahého koupání zmínka.

Ovšem diskutující na stránkách Naturista.cz zmiňují údajné zprávy o možném obnovení.

Statut:

Zrušené

Rybník Baraba Dolní Beřkovice - Vliněves

(Mělnicko)

Milovníci čistě přírodního koupání mohou vyrazit k rybníku Baraba zhruba 2 kilometry od Cítova a 4 kilometry od Mělníku. Není zde žádné vybavení, návštěvníci si mohou užívat pouze vodu a slunce, často zmiňují množství rybářů.

Statut:

Neoficiální smíšená pláž

Přístupnost:

Celoroční bez omezení, bez vstupného

Nudismus vs. naturismus close info Zdroj: Deník/Lukáš Ston zoom_in Nudismus je zaměřen hlavně na stránku (ne)oblékání, kdežto naturismus má širší ideové zaměření. Oproti nudismu má naturismus rozšířené ideály týkající se integrace člověka s přírodou. Německé označení FKK, užívané i mezinárodně doslova znamená kultura svobodného těla, tedy označuje spíš nudismus. Nudismus i naturismus zahrnuje nesexuální přístup k lidskému tělu, racionálně považuje stud za vlastní tělo za nesmysl. Naopak, za důvod ke studu považuje nedostatek nejzákladnějších lidských vlastností, jako jsou vzájemná ohleduplnnost či jednání nedevastující naši planetu. Vyznavači tohoto smýšlení uvádějí i zdravotní pozitiva. Zdroj: Naturista.cz

Údaje jsme čerpali ze serverů Naturista.cz, Spektrumzdravi.cz a Mapy.cz.