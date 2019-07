Mostecký Aquadrom nebo koupaliště v Brné v Ústí nad Labem. Dvě lokality, o kterých v létě mluví nejen spokojení zákazníci, ale také internetoví diskutéři. Hlavně ti, kteří potřebují upustit páru při psaní nepravdivých dezinformací.

Po severočeských webech a sociálních sítích se znovu šíří fámy o tom, že návštěvníci z řad Romů mají vstupné na vybraná koupaliště zdarma. „Úřady práce hradí klientům hmotné nouze taxíky na nákupy do supermarketu a také vstupenky na koupaliště. No jo, Romové si zase léta užijí,“ napsala v jedné z diskusí uživatelka Jana.

Podobné dezinformace, takzvané hoaxy, se šíří už několik let. Provozovatelé koupališť je odmítají. „Vstupné zdarma pro Romy na naše koupaliště je samozřejmě nesmysl, nic takového není. Lidé tyto nepravdy rozšiřují z důvodu vyvolání negativních emocí. Naopak jsme na koupališti v Brné zaměstnali dva romské plavčíky, na které máme samé pozitivní ohlasy,“ vzkazuje ředitel ústeckých městských služeb Martin Mata.

Barvu pleti úřady neposuzují

Jak potvrzuje mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková, úřad žádné sociální výhody jako vstupné na koupaliště zdarma neposkytuje. „Podle platné legislativy poskytujeme, pokud vznikne zákonný nárok, dávky hmotné nouze, jako jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení i mimořádnou okamžitou pomoc, a dávky státní sociální podpory jako rodičovský příspěvek, přídavky na děti a příspěvek na bydlení,“ říká Beránková.

Úřad práce ČR podle ní nesmí a ani nerozlišuje žadatele o dávky podle barvy pleti nebo příslušnosti k určitému etniku. „Postupuje striktně podle zákona s ohledem na konkrétní situaci jednotlivých žadatelů,“ uvádí Beránková s tím, že příjmovou hranici pro vyplácení některé z nepojistných sociálních dávek určuje zákon, a to bez ohledu na příslušnost k jakékoli skupině žadatelů. „V tomto případě tedy jde o typický příklad poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv,“ doplňuje Beránková.

Podobně hovoří i mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. „Vstupné na koupaliště mají zdarma pouze zaměstnanci technických služeb. Celý příběh je smyšlený a neslouží ničemu jinému než k eskalaci sociálního napětí,“ míní Sedláčková, která připomněla, že Mostem se šíří také příběhy o tom, jak Romové cestují zdarma městskou hromadnou dopravou, jak jim město kupuje lednice nebo platí cesty taxíkem.

„Romové žádné výhody uvedené v hoaxu ve skutečnosti v Mostě nemají! Zdarma jezdí autobusem všechny mostecké děti do 15 let a potom důchodci od 65 let, nezohledňují se žádná další kritéria. Taxi také město neproplácí, a to nikomu, a samozřejmě nikomu nic nekupuje, ani lednice, ani žádné jiné zboží,“ zdůrazňuje Sedláčková.

Rudo před očima

Pro romskou učitelku Základní školy v Chanově Adrianu Kotlárovou jsou dezinformace denním chlebem. Rodačka z Mostu se musí nejen při své pedagogické činnosti, ale i v běžném životě setkávat se situacemi, kdy žákům nebo dospělým vysvětluje, jaké nesmysly o romské menšině kolují. Včetně těch o vstupu na koupaliště zdarma či taxících z Chanova do Mostu zdarma.

„Sedmimístný taxík je pro obyvatele Chanova finančně výhodnější než běžný autobus. Když se domluví třeba pět lidí, tak ušetří. Jízdenka na autobus stoji z Chanova 17 korun, jezdí dvakrát za hodinu. Soukromým taxíkem mohou jet z Chanova kdykoli a zaplatí dohromady 40 až 50 korun do Tesca. Mimo Chanov je pak taxislužbou základní sazba po městě 50 korun. Pokud pojedou čtyři lidi autobusem, zaplatili by 68 korun,“ podotýká Kotlárová.

Podle experta na sociálně patologické jevy Jiřího Škody z ústecké univerzity rozšiřují fake news lidé kvůli závisti, ale i pocitu frustrace. „Různé částky na složenkách sociálních dávek převyšující průměrnou mzdu způsobují mnohým lidem natolik mocné rudo před očima, že vůbec nepřemýšlejí o tom, jaká je věrohodnost takové informace,“ dodává Škoda.