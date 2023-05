Bez větších vylepšení a novinek otevírají letos koupaliště na Litoměřicku. Na sezonu jsou již nachystaná, lákají hlavně na relax a pohodu. V Litoměřicích mají při příznivém počasí již otevřeno, v Lovosicích a Štětí spustí provoz v červnu. Až na jedno koupaliště v regionu nezdražovala.

Koupaliště v Lovosicích. Archivní foto | Foto: Adéla Valušková

Jediným koupalištěm, které letos v regionu zdraží, bude to v Litoměřicích. Oproti loňsku je vstupné navýšeno o 10 korun. „Náklady na provoz neustále stoupají. Třeba jen s elektřinou se za jeden den nedostaneme pod pět tisíc korun. O vodu se musíme starat dle zákona a je tudíž nutné mít například filtraci v provozu 24 hodin denně,“ vysvětlil vedoucí koupaliště Ladislav Beneš.

V květnu a září v Litoměřicích zaplatí dospělý za celý den 60 korun, po 16. hodině 40. Děti a senioři zaplatí za celý den 40 korun. V hlavní sezoně, tedy od června do konce srpna, pak je celodenní dospělé vstupné 90 korun, po 16. hodině 60 korun. Dětské a seniorské na celý den přijde na 60 korun.

Koupaliště v Litoměřicích nabízí několik bazénů včetně dětského a brouzdaliště, tobogán s délkou 114 metrů, sportoviště, občerstvení. Letos tam otevřeli 8. května, prozatím ale jen při příznivém počasí. „Už se těším, až tam zase budeme se známými chodit. V těch pařácích je to vždycky dobré osvěžení. Děti se tam vyřádí, my odpočineme,“ těší se už na léto Kamila Myšáková z Litoměřic.

Před loňskou sezonou v Litoměřicích opravili minigolf a zprovoznili novou skluzavku, letos se zaměřili hlavně na údržbu. Pracovníci natírali bazény a upravovali zeleň v areálu. Žádné větší novinky se nechystají.

Ve Štětí zůstávají letos ceny stejné. Dospělý dá za den 80 korun, po 16. hodině polovinu. Děti a senioři zaplatí 40 korun za den, později odpoledne jen 20. Zahájení tam chystají na 1. června.

Ani ze Štětí nehlásí letos před sezonou žádnou pozitivní novinku. Také tam hlavně udržovali areál a prováděli běžné práce. Jediná novinka má trochu smutný nádech. „Letos to bude bez tobogánu. Bohužel, vyskytl se technický problém a starý tobogán musel být demontován. Nový zatím není, snad na příští sezonu,“ doufá správce koupaliště ve Štětí Jindřich Špaček.

V průběhu června se má také otevřít koupaliště v Lovosicích. Záležet bude na počasí. „I přesto, že náklady rostou, zůstávají u nás letos ceny stejné jako vloni,“ potěšil návštěvníky Milan Berka z lovosického koupaliště. Dospělí tam zaplatí za den 70 korun, senioři a děti 40 korun.

Zpoplatněné bude letos, na rozdíl od minulosti, zapůjčení lehátek. „Bohužel se nám často stávalo, že lidé je nevraceli, pohodili je někde po areálu, ničili je. Proto jsme se rozhodli alespoň symbolicky jejich půjčování zpoplatnit,“ vysvětlil Berka. „Jinak vše zůstává při starém, prováděli jsme hlavně údržbu,“ dodal.

V Lovosicích jsou slyšet hlasy, že by si koupaliště již zasloužilo kompletní rekonstrukci. „Chodím na to koupaliště rád, ale už není v úplně dobrém technickém stavu. Mohlo by se již opravit, moderní koupaliště by Lovosicím slušelo,“ myslí si Karel Veseliak. A radnice souhlasí, do budoucna o renovaci uvažuje. Aktuálně se ale asi na koupaliště nedostane. „Letos to aktuální není. Výhledově bychom ale rádi,“ vzkazuje starosta Lovosic Vojtěch Krejčí.

„Koupaliště by to potřebovalo jako sůl. Jsou tam technické problémy, zasloužilo by si to. Jenže je tu řada dalších budov a majetku města, které to potřebují také. Školní budovy a další věci. Bohužel nejde vše udělat najednou. Během letoška zpracujeme audit, co spěchá nejvíce, co je nejnutnější, a podle toho se budeme rozhodovat, kam půjdou investice v příštích letech. Rekonstrukce koupaliště mezi tyto projekty určitě patří, zvažujeme to a v budoucnu bychom ho rádi renovovali,“ dodal Krejčí.

Dalším oblíbeným "koupalištěm" na Litoměřicku je rybník Chmelař v Úštěku. Jeho pláže se pravidelně zaplňují s teplejším počasím. Letos tam děti a senioři za den zaplatí 20, dospělí 40 korun.