Obnovení jejich provozu je podmíněno vládními opatřeními. Pro vstup je nutný negativní test či jiná prohlášení a dodržení stanovených hygienických opatření. Provozovatelé musí dodržet obsazenost maximálně 50 % celkové kapacity venkovního prostoru koupaliště. Otevřeny jsou i šatny.

Nejdéle, už 20 dní, je v provozu největší letní koupaliště na Písečném ostrově v Litoměřicích, s příchodem tropických teplot se začíná zaplňovat. Kapacita pro návštěvníky se u tohoto zařízení při omezení snížila na 1 600 osob. Taková návštěvnost však byla standardní v minulých letech, kdy omezení neplatila.

„Věříme, že i při dodržení všech vládních nařízení stráví u nás návštěvníci příjemné chvíle volného času. Kolektiv pracovníků včetně devíti plavčíků pro to udělá maximum. V uplynulých dnech se lidé při koupání teprve osmělovali. Největší denní návštěvnost v uplynulém týdnu jsme měli tisíc lidí v pátek a hned v sobotu, kdy k nám přišlo 1 600 návštěvníků,“ prozradil vedoucí koupaliště Ladislav Beneš. Vstupné na Písečném ostrově zůstává ve stejné výši jako loni, dospělý zaplatí 70 korun, děti do 15 let, studenti a důchodci 40 korun. Příznivci aktivního odpočinku mohou v areálu využívat 10 sportovišť. Výhodou litoměřického koupaliště, které se nyní otevírá denně od 10 do 19 hodin, je fungující testovací centrum na covid-19 kousek od jeho vchodu.

Od 1. června je otevřené městské koupaliště ve Štětí. Návštěvníci se mohou setkat se dvěma novinkami. „V prostoru bývalého brouzdaliště jsme připravili písečnou pláž se slunečníky a lehátky a aktivním plavcům zajistili lepší vyžití vyznačením dvou drah v hlubší části bazénu. Pod tobogánem je vyznačena dopadová plocha, která by měla přispět k zvýšení bezpečnosti účastníků na této atrakci,“ sdělil vedoucí Štětských technických služeb Jiří Novák. Ve Štětí zaplatí dospělí za vstup na koupaliště 80 korun, děti polovinu, polovinu zaplatí návštěvníci po 16. hodině.

První návštěvníci dorazili na koupaliště i v Lovosicích. Jeho bazény se napouštějí vodou pozvolněji, než tomu bývalo v minulosti. Třetí sezonu se voda čerpá z hlubinného vrtu místo napouštění z řadu, což je výrazně úspornější. „Koupaliště je perfektně připravené, návštěvníci mají k dispozici velký bazén, děti se mohou vydovádět ve dvou bazénech, půjčujeme lehátka a vybavení pro stolní tenis či beach volejbal. Návštěvníci se mohou během sezony těšit na oblíbené bazén párty. Budeme rádi, když se u nás zopakuje loňská velmi úspěšná návštěvnost necelých 12 tisíc lidí,“ informoval ředitel Technických služeb města Lovosice Stanislav Hruza. Dospělý zaplatí v Lovosicích za vstup 50 korun, děti do 15 let a důchodci polovinu.

Oblíbenými místy rekreace jsou na Litoměřicku kempy s upravenými písčitými plážemi u vodních ploch. U rybníku Chmelař se o ni starají Úštěcké městské služby, u jezera v Píšťanech zcela nový majitel. „Naše investiční skupina převzala celý areál včetně resortu Marina Labe v loňském roce a přes nepříznivé podmínky se snažila vytvořit pro návštěvníky co nejlepší zázemí. Kemp nabízí zcela nové sociální zázemí a upravenou pláž, pestré občerstvení pro celé rodiny a dostatek místa ke stanování a k parkování karavanů. To vše za lidové ceny. Areál kempu chceme postupně dovybavovat a upravovat, aby splnil přání i náročnější klientely,“ vysvětlil vedoucí píšťanského kempu Petr Zháňal.

Rekreanti v regionu ale využívají k osvěžení i místa nepřístupná a nebezpečná, patří k nim stále aktivní štěrkopískovna mezi Dobříní a Předonínem. „Nebráníme volnému vstupu na kousek našeho obecního pozemku u této vodní plochy, ale jako každý rok apeluji na návštěvníky, aby po sobě uklidili. Likvidace odpadků zatěžuje naši pokladnu, vynaložené prostředky bychom raději vynaložit smysluplněji,“ zdůraznila starostka Dobříně Šárka Mrázková.

Příjemné chvíle lze strávit i na březích obou našich řek. Na Ohři v Libochovicích, u jezu na straně u Hostěnic či Píst, u kempu v Brozanech nad Ohří, u mostu v Bohušovicích nad Ohří či u Terezína. Obyvatelé Roudnice nad Labem na rekonstrukci svého koupaliště na Zálabí stále čekají, ale mohou využít upravenou pláž u Vědomic. Technické služby města o ni pečují, vyvážejí odpadky a letos zde instalovaly mobilní toaletu.