Litoměřické koupaliště patří se svou 2,5hektarovou travnatou plochou k největším v regionu. Díky pěti novým vrtům má dost vody nejen pro bazény, ale také pro zalévání trávníků.

„Od 25. května byla návštěvnost podprůměrná, až v závěru července, kdy stouply teploty, začali lidé chodit. Minulé úterý k nám přišlo 1 700 lidí, druhý den jen 700, ale od středy opět každý den na tisíc osob. Loňskou návštěvnost 44 tisíc lidí s denním rekordem 2 tisíce osob budeme asi těžko dohánět. Nemůže se opakovat ani rok 2011, kdy se u nás poslední týden rekreovalo celkem 12 tisíc lidí,“ popsal vedoucí zařízení Ladislav Beneš.

Do 20. srpna tu nepřijdou zkrátka ani pracující lidé, koupaliště je totiž otevřené až do 20 hodin, do předpokládaného ukončení provozu 15. září se zavírací hodina dvakrát zkrátí o hodinu. Letos se na koupališti nekonaly oslavy Dne dětí, na kterých se představuje většina sportovních odvětví z města, ale Beneš věří, že tečku za sezonou udělá poslední srpnový pátek 3. ročník Sportování se seniory.

Vykoupat se můžete v Lovosicích nebo ve Štětí

Lidé mohou využít i koupaliště v Lovosicích. „Otevírali jsme 26. června a největší návštěvnost – 500 lidí – jsme zaznamenali minulé úterý. Za měsíc navštívilo naše koupaliště zhruba 4 tisíce návštěvníků. Vstupné máme stejné jako v předchozích sezonách, to je 50, respektive 25 korun a sezonu plánujeme do konce prázdnin,“ sdělil vedoucí sportovních zařízení města Milan Berka.

Jedno z nejmodernějších koupališť v regionu provozuje město Štětí. Otevřené bylo po rekonstrukci před sedmi lety a je schopné pojmout tisíc lidí. Letošní návštěvnost je oproti jiným rokům nižší, odhaduje se na 6 000 lidí. Největší denní byla v úterý 28. července, kdy sem přišlo na 800 lidí. „Na zdejším koupališti si ceníme jeho vybavení s atrakcemi bez dalšího zpoplatnění, udržování čistoty, cenovou dostupnost a neunikla nám ani přítomnost krásných plavčic,“ uvedl s kamarády Petr Král z Prahy.

„Pro letošek návštěvníci našeho koupaliště nejspíš neregistrovali žádnou viditelnou novinku, přesto jsme do koupaliště investovali. V době, kdy tu nejsou lidé, se spouští nový zavlažovací systém trávníku, proto tu už nenajdete žádná lysá místa,“ přiblížil starosta Štětí Tomáš Ryšánek.

Labe a zatopené pískovny

Roudničané jsou už řadu let bez koupaliště. Využívat mohou upravený břeh řeky Labe s přístupem od Vědomic. Vstup do vody je zde však na vlastní nebezpečí. „O letošních prázdninách, na rozdíl od minulých sezón, neprobíhá letní technologická odstávka krytého plaveckého bazénu. Minimálně do příštího léta by tak měl být otevřen bez provozních přestávek. Letní koupaliště je jedním z možných budoucích projektů, které byly projednávány s veřejností. Jedná se však o velkou investici, která je stále ve fázi záměru,“ vysvětlil mluvčí Roudnice Jan Vancl.

Obyvatelé Podřipska jezdí už roky za koupáním k zatopené štěrkopískovně poblíž Dobříně. „Je tu hezké koupání, které ve vzdáleném místě od těžby tiše toleruje těžební společnost, tudíž na vlastní nebezpečí. Naše obec tu vlastní kousek pozemku a přístupovou cestu, obojí je rekreanty bezplatně využíváno.

Tolerujeme je a byli bychom rádi, kdyby i oni tolerovali nás. Každý týden tu totiž parta našich pracovníků sebere odpadky do 40 pytlů, které musíme na náklady obce odvézt k likvidaci,“ apeluje na rekreanty starostka Dobříně Šárka Mrázková. Podobné zkušenosti má podle starosty Bechlína Alexandera Suchého obec s lokalitou na druhé straně štěrkopískovny v místní části Předonín.