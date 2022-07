Lovosice: novinkou LED hodiny a dražší vstup

Koupaliště v LovosicíchZdroj: Adéla ValuškováNa lovosickém koupališti je sezona od 19. června v plném proudu. Letošní novinkou jsou LED hodiny, na které je vidět ze všech stran a které ukazují čas a teplotu.

Další novinkou je i o 20 korun zdražené vstupné. Pro dospělé na 70 korun, pro děti, ZTP a seniory na 40 korun. Je možné si zapůjčit i lehátko za 50 korun. „Městské koupaliště chápeme jako službu občanům, jeho provoz je ale velmi nákladný a tudíž ztrátový,“ vysvětlil důvod zvýšeného vstupného již dříve místostarosta Lovosic Vladimír Šuma.

„Líbí se mi, že je tu dost místa ve stínu pod stromy,“ uvedl jeden z návštěvníků lovosického koupaliště. „Oceňuji i hřiště pro plážový volejbal, které je tu k dispozici,“ vysvětlil a dodal, že ceny za občerstvení mu přijdou na koupališti rozumné. Pivo Březňák vám zde natočí do půllitru za 30 korun, do třetinky za 20. Obdobné jsou ceny i u točené malinovky a pomeranče.

Co se týče jídla, nabídka je poměrně pestrá. Za 30 korun si pochutnáte na klasickém párku v rohlíku, za 80 korun na klobáse s chlebem a hořčicí. Kromě toho si můžete dát chickenburger nebo hovězí cheeseburger za 125 korun. V nabídce najdete třeba i čeburek, wafle, kuřecí stripsy nebo i smažený sýr za 95 korun. Po objednání jídla obdržíte zařízení, které vás pípáním upozorní, že je vaše objednávka připravená.

Lovosické koupaliště můžete navštívit každý den od 9 do 19 hodin.

Litoměřice: na tobogán za 80 korun

Koupaliště v LitoměřicíchZdroj: Adéla ValuškováOd prvního června odstartovala sezona i na litoměřickém koupališti, kde si vodních radovánek mohou návštěvníci užívat každý den od 10 do 20 hodin. Vstupné je pro dospělého za 80 korun, zlevněné za 50 korun. Po 16. hodině je plné vstupné sníženo na 50 korun a zlevněné se snižuje na 25 korun.

K dispozici jsou dva bazény a brouzdaliště. Návštěvníci si mohou zaplatit i vstup na tobogán. Za celý den jeden člověk zaplatí 80 korun, po 16. hodině 40 korun. Jedna jízda tobogánem stojí 5 korun. Kromě toho je na koupališti k dispozici miniaturgolf, stolní tenis, pétanque, tenis nebo plážový volejbal.

Co se týče cen piva, desítka Budweiser Budvar zde stojí 40 korun za půllitr, dvanáctka za 50 korun. Točenou kofolou a malinovkou se osvěžíte za 40 korun do půllitru, za 30 korun do třetinky.

V nabídce občerstvení naleznete klasická jídla, jako je smažený sýr s hranolky za 140 korun, párek v rohlíku za 30 korun, langoš za 80 korun. Dále si návštěvníci mohou pochutnat na cheeseburgeru, klobásách nebo na smaženém hermelínu. Zejména děti ocení popcorn – velký za 70 korun, střední za 40 a malý za 30 korun.

Štětí: zahrát si můžete minigolf

Koupaliště ve ŠtětíZdroj: Adéla ValuškováŠtětské koupaliště je pro veřejnost otevřené od 9 do 19 hodin. Dospělí za vstup zaplatí 80 korun, po 16. hodině polovinu. Snížené vstupné je za 40 korun, po 16. hodině za 20 korun.

Pro návštěvníky je v areálu k dispozici minigolf, dětské hřiště, lezecká stěna nebo tobogán.

Pivo desítku vám tu natočí do půllitru za 30 korun, jedenáctku za 35 korun. Pro děti šmoulí nebo melounová limonáda do půllitru stojí 45 korun.

Kromě klasického párku v rohlíku za 30 korun, langoše za 70 korun a smaženého sýru za 65 korun, v nabídce naleznete i několik ne tak častých jídel. Za 95 korun si pochutnáte na kuřecí tortile a za 60 korun na hranolkách s balkánem.

Roudnice na své koupaliště stále čeká

Na letní koupaliště v Roudnici nad Labem čekají místní už několik let. Zhruba před 16 lety se zde začalo koupaliště stavět, dodnes však není hotové. Minulý červenec roudnická radnice představila vizualizaci jeho možné budoucí podoby.

Jak ušetřit? Na nové koupaliště v Roudnici chtějí využít staré betony

Starosta města František Padělek tehdy uvedl, že dostavba by měla trvat šest až osm měsíců. Petr Hruschka z projektové firmy, která připravovala už podobu nedokončeného koupaliště, popsal, že některé jeho prvky budou při dostavbě využity a nebudou se odstraňovat.

Součástí projektu je například bazén se čtyřmi plaveckými dráhami, skluzavky, tobogán, divoká řeka, lanový most a další prvky. Studie počítá také s dětským brouzdalištěm a rekreačním bazénem.