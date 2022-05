Letošními novinkami budou například skluzavka u velkého bazénu nebo minigolf. V sobotu 4. června bude areál patřit nejmenším. Konat se tu budou oslavy Dětského dne, které mají více než čtyřicetiletou historii. Ty se kvůli opatřením spojeným s epidemií koronaviru v posledních dvou letech nekonaly.

Provozovatelé koupaliště museli letos přistoupit k nepopulárnímu kroku v podobě zdražení vstupného. V hlavní sezoně od června do srpna proto návštěvníci za základní celodenní vstupenku zaplatí o deset korun více než loni, tedy 80 korun. Příchozí po 16. hodině pak 50 korun. Mimo hlavní sezonu je vstupné 60, a po 16. hodině 40 korun. „Ke zdražení nás po dvou letech donutil strmý nárůst cen energií i dalších provozních nákladů. Snažili jsme se, aby zdražení co nejméně dopadlo na peněženky návštěvníků,“ vysvětlil Ladislav Beneš.

Na letním koupališti ve Štětí v těchto dnech pomalu finišují přípravy před otevřením, které zpravidla připadá na začátek června. Jak ale nastínil správce tamního koupaliště Jindřich Špaček, v případě pěkného počasí by se mohlo otevřít už dříve. „Pokud bude příznivé počasí a stihneme vše připravit, otevřeli bychom už poslední víkend v květnu,“ poznamenal Špaček.

Celodenní základní vstupné na štětské koupaliště zůstává jako v minulém roce stejné. Dospělí návštěvníci zaplatí 80 korun, děti a senioři polovinu. Už loni v areálu koupaliště čekala na návštěvníky nová písečná pláž se slunečníky a lehátky. Aktivní plavci tam zas mohou využít dvě vyznačené plavecké dráhy.

Nejspíš do poloviny června si na otevření letního koupaliště počkají v Lovosicích. Deníku to řekl vedoucí správy sportovišť Milan Berka s tím, že postupně probíhají veškeré potřebné přípravy na spuštění provozu. „O zdražení vstupného zatím nebylo rozhodnuto,“ poznamenal Berka a připomněl, že už několik let po sobě dospělí návštěvníci platí 50 korun. Děti a senioři pak 25 korun.

Poslední z větších měst v regionu, Roudnice nad Labem, své letní koupaliště v současné době nemá. Už jen pamětníci vzpomínají na někdejší koupaliště v lokalitě na Zálabí. Tam sice tamní Český athletic club před zhruba 16 lety začal se stavbou nového, ale nikdy ji nedokončil. V roce 2016 získalo areál v dražbě do vlastnictví město, které v loňském roce představilo plán na jeho budoucí dostavbu.

„Samotná realizace dostavby bude odvislá od finančních prostředků. Náklady se budou podle odhadů pohybovat řádově ve vyšších desítkách milionů korun. Konečnou částku upřesní až finální projekt,“ řekl už loni starosta Roudnice František Padělek.