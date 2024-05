Letní koupaliště na Písečném ostrově v Litoměřicích vstoupilo ve středu 15. května do nové sezony. Návštěvníky láká prozatím na dva menší bazény s přihřívanou vodou a sportoviště.

Koupaliště v Litoměřicích. Archivní foto | Foto: Deník/Karel Pech

Venkovní teplota vzduchu se ve středu v Litoměřicích pohybuje kolem 25 stupňů Celsia. A i když poměrně silně fouká a ve čtvrtek má také, příznivci koupaliště už mohou dorazit do areálu na Písečném ostrově. Je otevřeno.

„V provozu jsou zatím dva menší bazény s přihřívanou vodou a sportoviště,“ uvedla Michaela Rozsypalová z odboru komunikace Městského úřadu Litoměřice. „Celý areál se veřejnosti plně otevře od soboty 1. června, kdy se na koupališti zároveň koná dětský den. Ten nabídne například jízdy na vodě, ukázky různých sportů a zábavné a sportovní soutěže pro všechny věkové kategorie,“ pozval vedoucí koupaliště Ladislav Beneš s tím, že letos mohou návštěvníci opět využívat obě trampolíny, které byly loni kvůli poškození mimo provoz.

Pokud bude počasí venkovnímu koupání přát, do konce května bude areál otevřen od 10 do 18 hodin. Od 1. do 15. června od 10 do 19 hodin a od 16. června do 20. srpna od 10 do 20 hodin. S koncem sezony se otevírací doba bude postupně o hodinu zkracovat.

Základní vstupné do areálu v měsících květnu a září činí 60 korun na den, po 16. hodině 40 korun. Snížené vstupné v této době činí 40 a 20 korun odpoledne. Od června do srpna dospělý zaplatí 90 korun a po 16. hodině 60 korun, děti a senioři dají 60 korun a odpoledne 30. Platí se například také využití lavičky, a to 5 korun na den, nebo tobogán. Jízdy na celý den vyjdou na 80 korun, po 16. hodině polovic.

Koupaliště na Písečném ostrově nabízí místo pro odpočinek i aktivní zábavu. Kromě zmíněných trampolín sportoviště na plážový volejbal, tenis, nohejbal, minigolf, stolní tenis, pétanque a další, dále skokanský bazén s pětimetrovou věží, navíc restauraci, dětský koutek a dostatek stinných míst.

