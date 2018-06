Koupaliště lákají na termální vodu z vrtů i dětské skluzavky

Ústecký kraj - Kadaň zpřístupní své koupaliště na celý rok. Zajistit to má nová nafukovací střecha.

S horkými dny lační obyvatelé Ústeckého kraje po vydatném osvěžení. Uspokojení tak nalézají nejenom v podobě chlazených nápojů na předzahrádkách restaurací, ale rovněž ve vodách městských koupališť. Bohaté menu v jednotlivých městech láká návštěvníky napříč regiony.

Například termální koupaliště v Benešově nad Ploučnicí potěší hlavně milovníky tepla. I když venkovní teploty nebudou zrovna tropické, samotná voda v hlavním bazénu má v průměru 27°C.

VODU UPRAVUJÍ

„Od koupaliště máme asi 2,5 kilometru vzdálený vrt, kde je předúpravna vody. Tam nadávkujeme chlornan sodný, a tím vodu zbavíme železa. Může se stát, že třeba teď, když není velký provoz a voda se nečeří, se mikročástečky železa usadí na dně bazénu. Pak stačí, když naskáče hromada lidí a železo odteče přepadem pryč,“ vysvětluje ředitel tamních Služeb města Pavel Košnar.

Železo podle něj nemá na kvalitu vody žádný vliv. „Zrovna teď nám přišly vzorky z kontroly a naše voda je naprosto v pořádku,“ tvrdí Košnar s tím, že letos hlavně malé návštěvníky potěší zbrusu nová dvojskluzavka. „Předělali jsme také sprchy, které byly napojené na pitnou vodu tak, aby z nich tekla termální voda,“ zmiňuje Košnar.

Areál nabízí také sportovní vyžití jako plážový volejbal, nohejbal, stolní tenis či tenis. Lidé se mohou ubytovat v apartmánu, chatkách či stanech. V červnu mají otevřeno od pondělí do neděle od 12 do 18.30 hodin, dospělí zaplatí na celý den 50 korun, děti 25.

Termální vodu využívají také v krajském Ústí nad Labem na koupališti v Brné, které je provozu od začátku května. V jeho areálu najdete bazény napuštěné termálními prameny s teplotou až 30°C, které se čerpají z hloubky 431 metrů. Nad areálem se nachází hlídané parkoviště, nechybí upravené brouzdaliště, vodní atrakce, zrekonstruovaný tobogán či hřiště na plážový volejbal. Otevřeno má od 9 do 20 hodin, dospělé vstupné vyjde na celý den na 80 korun, děti a studenti zaplatí 50 korun, děti do 120 cm výšky pouze 10 korun. Při vstupu do areálu od 16 hodin jsou ceny poloviční.

ŠALAMOUNSKÉ ŘEŠENÍ

Bazén s teplou vodou má i koupaliště v Kadani. Kvůli opravě odtoku přepadových kanálků ovšem dnes na jediný den nebude vyhřívání fungovat. Koupaliště, postavené v roce 1976, nabízí dva bazény, dětské brouzdaliště i velký tobogán. Vedení města by si nyní přálo bazén zpřístupnit po celý rok.

„Lidé by chtěli ve městě aquapark, náklady by ovšem dosahovaly 150 až 200 milionů, a navíc pro něj ve městě nemáme místo. Přemýšleli jsme co s tím, a tak nás napadlo udělat nafukovací střechu, která se dělá na halách na tenis,“ vysvětluje starosta Kadaně Jiří Kulhánek. Skládací kopule by městskou kasu vyšla asi na 3 miliony korun, doladit se ještě musí přístup ze šaten a sprch v zimě. „Hotovo chceme mít na podzim příštího roku,“ říká Kulhánek.

KOUPÁNÍ V PŘÍRODĚ

Mezi lidmi stále roste poptávka také po přírodních koupalištích. V kraji patří mezi nejoblíbenější jezero Matylda v Mostě či Milada v Ústí, ale například i jedna z největších vodních ploch v Česku, Kamencové jezero v Chomutově. Právě „Kamenčák“ se pyšní kvalitní vodou. A nejen to.

„Postavili jsme také nové molo včetně věže a plavčíkárny a vybudovali jsme i lanové centrum,“ uvádí vedoucí areálu Hana Šťastná. Kuriozitou je pak nudistická pláž, která v areálu funguje na odděleném místě. „Zájemci ale přicházejí normálně přes hlavní bránu, kde platí vstupné. Je o ni velký zájem,“ dodává Šťastná.