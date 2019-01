Lovosice - Rozpočet na letošní rok v úterý schválili zastupitelé Lovosic. Jeho součástí je také plánovaná investice do areálu městského koupaliště. Ten by se návštěvníkům mohl čtvrtou sezonu od poslední povodně konečně otevřít.

Lovosické koupaliště v roce 2015. | Foto: Deník/Karel Pech

„Doufáme a věříme, že stihneme termín 15. června, kdy by mělo být koupaliště zprovozněné, hotové veškeré zkoušky kvality vody a veškeré terénní úpravy, počínaje kanalizací, rozvody, opravou van," popsal místostarosta Lovosic Vladimír Šuma s tím, že rekonstrukce koupaliště je rozčleněná do tří etap. Do poslední z nich je naplánovaná také výstavba sociálního zařízení pro návštěvníky.

„Aktuálně proběhly kamerové zkoušky rozvodů potrubí a kanalizace, které zjistily poškození pouze u rozvodů. Na druhou stranu se nepotvrdilo to, čeho jsme se obávali. Koupací vany, u kterých jsme předpokládali únik vody, povodeň nepoškodila. Domníváme se, že nám to ulehčí práci a termín bychom tak mohli stihnout," dodal Vladimír Šuma.

Lovosické koupaliště má i po rekonstrukci zůstat víceméně ve stávající podobě. Jednu ze čtyř koupacích van se však vedení města rozhodlo nechat zasypat. Jedná se o úzkou vanu se dvěma plaveckými dráhami mezi dětským a velkým bazénem.

„Bude na ní vytvořena železobetonová deska, na ni pak bude zakoupen mobiliář k odpočinku, například lehátka, to se ještě uvidí," přiblížil místostarosta Šuma.

Klouzačku vymění

V areálu koupaliště tak zůstanou funkční celkem tři bazény dětské brouzdaliště, padesátimetrový plavecký bazén a bazén s klouzačkou.

„Stávající klouzačka z betonu ovšem bude odstraněna a nahrazena nějakým novým, modernějším modelem," prozradil dále Vladimír Šuma.

Náklady: 7 milionů

Finální náklady na rekonstrukci by se měly pohybovat kolem 7 milionů korun, právě tolik zastupitelé na akci v rozpočtu města vyčlenili.

„Uvidíme, zda ušetříme tím, že nebude třeba rekonstruovat plavecké bazény. Navíc jsme dostali dva miliony korun od Lovochemie, což je pro nás obrovská pomoc. Další finanční pomoc nabídla firma BEC odpady, budoucí FCC BEC," informoval místostarosta.

Vedení města rovněž zvažuje, že by Lovochemie mohla v budoucnu zajišťovat ohřev vody ve venkovním bazénech. Prioritou ovšem zůstává koupaliště v letošním roce otevřít.