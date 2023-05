„Václav Kaplíř ze sulevické větve v předbělohorském období spadal do oblasti, jež by se dala výstižně definovat jako 'šedý průměr'. Vlastnil sice solidní statek, ale svými názory ani činy nijak nevybočoval ze zvyklostí doby. V roce 1556 je v zápisu desek zemských uveden jako hejtman Litoměřického kraje, což byla na místní úrovni jedna z nejprestižnějších úředních funkcí,“ dodal podrobnosti ve své diplomové práci Petr Kozojed.

Náhrobníky byly vyzdviženy během rekonstrukce, jež probíhala koncem 60. let 20. století a následně vsazeny do zdi za oltář. Samotná jejich existence naznačuje, že v podzemí by mohla být dnes neznámá krypta. „Může, ale nemusí,“ přiznal Böhme s tím, že k prokázání či vyvrácení této teorie je nutné provést geolokační průzkum.

„Rozhodně chceme, aby kostel byl opravdu pro lidi. Už nyní pořádáme akce pro děti i dospělé, koncerty nebo tradiční velikonoční a adventní akce,“ řekl se zanícením v hlase. Z jeho řeči je vidět, že opravdu věří, že kostel se stane nejen památkou, ale skutečně živým místem setkávání nejen věřících v obci.

V kostele chybí kazatelna a část mobiliáře. O kazatelnu přišel svatostánek pravděpodobně během nepříliš povedené rekonstrukce v období komunismu, část vybavení vzala bezesporu za své během požáru v roce 1814. Oltář je z 19. století, původně byl umístěný v ženském klášteře v Chomutově a do Medvědic byl přenesen roku 1880. Na kůru jsou varhany. Jejich pomačkané píšťaly naznačují, že hrát se na ně nedá. „Vše by šlo opravit, je to jen otázka peněz. Nejprve musíme opravit střechu, to je základ,“ vysvětlil Böhme pořadí priorit.

Další podrobnosti o kostele i spolku za oživení se dozvíte na webu spolekmedvedice.cz.

Přesto, že kostel po poválečném vysídlení německého obyvatelstva začal chátrat, působí interiér velmi autentickým dojmem.

V jedné z kaplí je už připraven stavební materiál, takže je jasné, že proces rekonstrukce začíná.

Spolek za oživení medvědického kostela je vlastníkem samotné stavby a pozemku kolem, zatímco mobiliář vlastní církev a je jen zapůjčen. Vzhledem k tomu, že v těsné blízkosti kostelů bývaly hřbitovy, tak vůbec není vyloučeno, že pod okolním trávníkem jsou ještě zbytky hrobů dnes už neznámých nebožtíků.

Mario Böhme několikrát zdůraznil, že jde o místo, které má být pro lidi. A čím více, tím lépe. „Hospodu v obci sice nemáme, ale jinak tu máme o víkendu spoustu aut, na vývěsce máme informace o kostele i QR kód na podporu kostela a občas nám na účtu i touto cestou nějaká stokoruna přistane. Finance pak poslouží rekonstrukci, která má být co nejautentičtější, což třeba v případě krovů znamená bezhřebíkové spoje a v ideálním případě i stejné dřeviny, jako jsou současné trámy. Na půdě se zachoval mechanismus na zavěšení zvonu, který byl za některé ze světových válek zrekvírovaný. Jeho kovové srdce, jež kdysi bilo do bronzu, ale zůstalo v Medvědicích. Stejně tak se zachovala pískovcová křtitelnice z roku 1755.“

Nová bude střecha včetně okapů a sanktusové věžičky. „Aby bylo kolem kostela živo, se snažíme už dva roky. Teď startujeme opravy a věříme, že postupně kostel zkrásní a bude lidem sloužit dlouhá léta,“ dodává Mario Böhme