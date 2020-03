Potvrzeno. Nákaza koronavirem se ocitla v krajské příspěvkové organizaci působící v sociální oblasti. Jde o Domov U Trati, součást Centra sociální pomoci Litoměřice (CSP). „Klient už byl nějakou dobu v nemocnici. My jsme vydali nařízení o zákazu návštěv hned začátkem března, takže ani nejsme schopni říct, kde se nakazil,“ řekl novinářům po čtvrtečním jednání krajského krizového štábu hejtman Oldřich Bubeníček.

Kraj se teď chce touto první „vlaštovkou“ koronaviru v řadách jeho příspěvkovek řídit pro případ, že by se COVID-19 objevil i v dalších. „Pro města a obce teď připravíme manuál, aby podle něho mohly začít pracovat, kdyby se nákaza objevila v jejich organizacích nebo v neziskovém sektoru,“ uvedl první náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD). Manuál doplní jako příklad „dobré praxe“ právě kroky, které už udělali v litoměřickém Domově U Trati.

Celý domov v Litoměřicích je teď zavřený. Otestováni na přítomnost koronaviru budou všichni jeho zaměstnanci a klienti. „Těmto udělají koronavirové testy krajští hygienici, kteří budou v domově pro seniory přítomni nepřetržitě po celou dobu karantény,“ zmínila Hana Šťástková z kanceláře hejtmana.

Bubeníček se obrátil i na armádu. Požádal ji o poskytnutí sil a prostředků na speciální odběrový tým pro provedení testů.

Podobné případy jako v litoměřickém domově už se v uplynulých dnech objevily i v Praze. Zařízeními pro seniory se v souvislosti s hrozící nákazou koncem týdne zabývala i vláda. V pátek novináře seznámila s přijatými opatřeními. „Seniorní populace je nejvíce ohrožena,“ připomněl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Jsou v podstatě bezbranní, s okolním prostředím jsou spjati pouze s personálem,“ doplnil epidemiolog Roman Prymula.

Rezort proto teď v domovech seniorů plošně nařídil dodržování režimových opatření jako striktní zákaz návštěv, zrušení skupinových aktivit a společného stravování. Seniorům budou také pravidelně měřit teplotu. Důsledné kontrole má podléhat i personál. V zařízeních by měla vzniknout i izolovaná „covidová sekce“ pro ty, u nichž bude podezření na nákazu, nebo pro nemocné s lehčím průběhem. „Při zhoršení zdravotního stavu budou odvezeni do zdravotnického zařízení,“ dodal Prymula.

Kraj teď kromě seniorů v souvislosti s koronavirem zaměstnává i další otázka. Připravuje se na izolaci bezdomovců, pokud by se mezi nimi COVID-19 objevil. „Jde o skupinu lidí, kteří i za normálních podmínek nemají zájem bydlet,“ poznamenal Bubeníček.

Kromě bezdomovců se chce kraj postarat i o případnou karanténu vykázaných osob nebo rodin, které se mohou v současné tíživé ekonomické situaci ocitnout na ulici. Postarat by se o ně měl částečně personál krajských příspěvkovek v sociální oblasti, případně dobrovolníci.

Pro lidi na ulici, kterých by se opatření týkalo, by kraj zařídil nouzové ubytování na dobu karantény. A jeho aspoň minimální vybavení. „Máme připravenu možnou kapacitu až 180 míst,“ řekl Klika. Nouzové ubytování by dotyční našli v dnes nevyužívaných zařízeních kraje. Zprovozní kvůli tomu i zámeček v Hliňanech u Řehlovic na Ústecku, který dřív fungoval jako Domov pro osoby se zdravotním postižením. „V tuto chvíli tam necháme dodat prvních dvacet postelí,“ přiblížil Klika.

V záloze bude i zámek v Liběšicích na Litoměřicku. Ten do konce roku 2015 sloužil jako ústav pro mentálně postižené muže a kraj se ho v posledních letech opakovaně neúspěšně snaží vydražit. „V případě nouze by se mohl dovybavit a znovu využívat,“ potvrdil Bubeníček.

Na hejtmanství v tuto chvíli uvažují kromě hliňanského a liběšického zámku ještě i o dalších zařízeních tak, aby byly pro případ potřeby tyto objekty rozprostřené po všech okresech celého kraje.