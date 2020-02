Lidé ze Správy železnic (SŽ) i ministerstva dopravy (MD) jsou teď v častém kontaktu s Němci. Tématem jejich schůzek je příprava nového železničního spojení z Prahy do Drážďan. „S německými partnery už diskutujeme detaily, připravujeme studii proveditelnosti vysokorychlostní trati a trasy, kudy by mohla železnice vést, řešíme konkrétní vedení společného krušnohorského tunelu včetně financování,“ potvrdil ministr dopravy Karel Havlíček.

Díky nové vysokorychlostní trati bude cesta mezi Prahou a Drážďany trvat pouze 60 minut, a tím se zkrátí na polovinu. Nebude mít ale význam pouze pro mezinárodní dopravu. Rapidně totiž zrychlí také spojení Ústeckého kraje s Prahou. Do Ústí bychom se z metropole podle předběžných odhadů mohli dostat za necelou půlhodinu. Experti věří, že to přispěje k ekonomickému rozvoji celého regionu.

Na konci ledna v Drážďanech pokročila česká i německá skupina v přípravě mezinárodní smlouvy o výstavbě a provozu tohoto obřího projektu. „Je součástí hlavní transevropské dopravní sítě, která má být dokončena do roku 2030,“ připomněl Marek Illiaš ze SŽ. Správa železnic teď připravuje veřejné zakázky na geodetické zmapování koridoru pro úsek z pražských Vysočan do Lovosic a Litoměřic a na potřebný geologický i přírodovědný průzkum této oblasti. Součástí projektu má být také 26 kilometrů dlouhý přeshraniční tunel pod Krušnými horami.

Finančně náročnou přípravu stavby by mohla spolufinancovat Evropa. Zatím o to zažádala německá strana. Česká republika v únoru podpořila německou žádost společným dopisem eurokomisařce pro dopravu. Na české straně budou přípravné práce na projektu zatím financovány z národních zdrojů, evropské prostředky by na to do ČR měly poprvé přitéct v roce 2021.

Společné náklady na přípravu přeshraničního tunelu jsou děleny v poměru 43 (ČR):57 (SRN). „Tento poměr zohledňuje délku tunelu na jednotlivých stranách hranice,“ vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka s tím, že z německé strany jsou předpokládány náklady předprojektové fáze na 30-40 milionů eur. „Celkové náklady projektování jsou pak očekávány ve výši přibližně 500 milionů eur,“ dodal Jemelka.

Závratná cifra, v přepočtu kolem 12,5 miliardy korun, má být celková částka za projekt celé vysokorychlostní železnice na české i německé straně. Podle posledních informací se náklady na samotnou výstavbu vysokorychlostní trati z Prahy až k hraničnímu místu v tunelu pod Krušnými horami můžou vyšplhat na zhruba 140 miliard korun.