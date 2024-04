Co se dále v článku dočtete?

Při slavnostní akci vyšlo najevo, že se dámy na úřadu scházejí už 12 let každé úterý. „Nemají kde jinde, není tu hospoda ani obchod,“ říká starostka Pavlína Filandrová. Oproti očekávání pánové z Chotiněvsi nemají podobně rezervovanou středu nebo jiný den. „Ti mají hasičárnu,“ směje se starostka.

Materiál byl jasný, když dámám zbyly korálky typu rokajl, které nakoupily v Jablonci nad Nisou na předešlou výrobu náramků. Každá z dam pak doma začala vyrábět strom, velblouda, tři krále a další figurky. Jen jedna malá postava sestává z neuvěřitelných několika tisíců korálků. Postavičky se sešívaly drátem.

Pod rukama žen z Dámského klubu v Chotiněvsi vznikají krásné dekorace

Dámy neměly žádnou předlohu, jely z ruky. Každá postava je tak zcela originální. Musely trefit velikost, aby pak poskládané postavy pospolu působily kompaktně. „Jsou jako mák,“ říkají o korálcích, z kterých tvořily, Anna Týřová, Ilona Vápeníková a Jarmila Borecká.

Korálkový betlém vznikal zhruba rok. Na jedné jeho straně vidíme narození Ježíška v Betlémě v typických blízkovýchodních polotropech. Na druhé straně se nám naopak otvírá pohled na typicky českou vánoční krajinu s postavičkami zahalenými v kožichu a s ušima pod čepicemi.

Počet korálků, z nichž jsou postavičky a jejich kulisy složeny, odhadují dámy na 500 tisíc. Dříve betlém, který dokončily v roce 2019, vystavovaly na městském úřadu v Litoměřicích. Nyní je deponovaný na obecním úřadu v Chotiněvsi. Dámám ale přišlo škoda nechávat si ho jen pro místní v obci.

Když se byly podívat na velké výstavě betlémů v Želivském klášteře, průvodkyně jim říkaly, že tu vystavují kolem 200 betlémů z různých materiálů a různých velikostí, ale korálkový nemají ani jeden. I proto se dámy po několika letech od jeho vzniku, na konci roku 2023, rozhodly betlém přihlásit do České knihy rekordů.

Agentura Dobrý den zdejší betlém uznala jako český rekord letos v únoru. „Pánové z Pelhřimova se k nám přijeli na betlém podívat. Zhodnotili ho a řekli ano, je unikátní,“ popsaly Anna Týřová, Ilona Vápeníková a Jarmila Borecká, s kterými reportér Deníku mluvil jako se zástupkyněmi dámského klubu.

Dámy z Chotiněvsi neusnuly na vavřínech a ruční práci se i po úspěchu s betlémem věnují dál. Nezapomínají ani na charitu, vyráběly dárky pro seniory, za časů covidu pletly roušky i ponožky. Aktuálně šijí panenky do litoměřické nemocnice. Samy by si od Ježíška přály skleněný poklop na betlém do úřadu, aby se na něj neprášilo.