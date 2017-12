Kontroly na SME mají odbourat podvody. Někde jedou ještě bez focení

Litoměřicko - Stanice měření emisí musí pořizovat fotodokumentaci automobilů od začátku prosince. Ne všechny ale na nový systém najely.

Až o sto korun může podle odborníků zdražit měření emisí. Provozovatelé měření totiž budou muset zajistit internetové připojení. Ne každý ho dnes má. Ilustrační fotoFoto: Deník/Karel Pech

Stará matrace, mobil s foťákem a wifi bez toho se teď neobejdou některé stanice měření emisí (SME). Nově totiž musí pořizovat fotodokumentaci. Nařízení ale neplatí pro všechny „emisky“. Ty co se nestačily přihlásit do systému ministerstva dopravy v řádném termínu do konce listopadu, musí tak učinit během tohoto měsíce. Od ledna to bude ministerstvo kontrolovat.



„My jsme se do systému přihlásili, takže fotíme a posíláme potřebná data. Chápu, že někteří dostali odklad, co už chápu méně, je práci firmy, která dodává za stát potřebný software. Nestíhají. Máme tady schválený měřicí přístroj na emise, ale bohužel ho nemůžeme využívat, protože firma s jeho připojením otálí. Místo na třech přístrojích jedeme na dvou. Zbytečně to zdržuje nás i zákazníky,“ řekl Michal Cuc, vedoucí STK a SME Ivesur v Dubí a v Litoměřicích.

Čekání na kontrolu emisí ale podle Cuce není až tak dramatické. „Je výhodou, že se na nový systém najíždí, teď a ne třeba na jaře, kdy je nápor aut daleko větší,“ uvedl Cuc.

Jeho slova potvrzuje i majitel modré Fabie František Šanda z Oseku, který nedávno absolvoval emise i technickou v Dubí. „Nepřišlo mi, že bych čekal nějak dlouho. Prostě technici udělají, co stát nařizuje. Nevadí mi to,“ nechal se slyšet důchodce František Šanda.



Problémy nový systém ale přináší. Díky šikovnosti techniků jsou ale řešitelné. „Musíme fotit VIN kód vozidla, což u některých kamiónů je docela problém. Kód mají umístěný někde za kolem směrem k motoru a je k němu špatný přístup. Technik si tak musí vzít starou matračku a lehnout si na zem pod vůz. Jinak VIN číslo nenajde a tím pádem ho neověří,“ vysvětluje vedoucí STK a SME Ivesur v Dubí a v Litoměřicích Michal Cuc.

Focení už od minulého roku běží na stanicích technické kontroly. Tím, že do informačního systému budou zapojeny všechny SME, tak by podle ministerstva mělo ubýt podvodů. Momentální přechodné období skončí na konci tohoto měsíce.

„Zdokumentování přítomnosti auta při měření na lince by mělo zabránit podvodům při měření emisí. Nebude se už moci stát, že vozidlo kontrolou prošlo, aniž by ve skutečnosti stanici navštívilo. Od prosince už také nebude možné, aby vozidlo, které neprojde měřením na jedné stanici, odjelo „zkoušet štěstí“ na jinou. Protokoly měření totiž budou kromě fotografií obsahovat také časy a dobu kontrol. Záznamy v systému navíc nebude možné přepisovat,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.



Momentální přechodné období skončí na konci tohoto měsíce. „My se přihlásit stihli a jsme propojení s ministerstvem. Spustili jsme to hned na začátku prosince, jak to bylo původně nařízené,” pronesl Milan Adamčík z STK Děčín 35.02.

Stanic, které měří emise, se v České republice nachází kolem 3500, několik z nich už kvůli novým podmínkám měření svůj provoz ukončilo. Stále jich je ale tolik, že to řidiči nepocítí.