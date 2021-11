Hlavně mimo letní sezonu zůstává řada chat a chalup opuštěná, což pochopitelně láká zloděje. I proto se policisté na Litoměřicku v uplynulých dnech více zaměřili na preventivní kontroly chatových osad.

„Jedné z namátkových kontrol zabezpečení rekreačních objektů se účastnili policejní kynolog se služebním psem a preventista. Procházeli rekreační oblasti a kontrolovali zajištění chat a chalup a sledovali, zda některý z objektů nebyl narušen,“ popsala Pavla Kofrová z krajského oddělení tisku a prevence.

Chatařům, které při obchůzce potkali, předávali informační letáky a rady, jak minimalizovat riziko vykradení jejich nemovitostí.

Co dělat je-li rekreační objekt vykraden



Pokuste se i v takové nepříjemné situaci zachovat klid, nevstupovat bezhlavě do objektu. Možná je tam ještě zloděj, který by mohl ve stresu použít i zbraň. Ihned vloupání ohlaste na Policii ČR a vyčkejte jejího příjezdu. Nikdy neuklízejte po zlodějích – tím poničíte stopy, které mohou být vodítkem pro policii a pojišťovnu. Do protokolu uveďte každou maličkost, může být důležitá pro vypátrání zloděje a věcí.



Jak zloděje od krádeže odradit



V prvé řadě je nutné zabránit zloději vstup do objektu kvalitním zámkovým systémem, odolnými dveřmi, mřížemi na oknech a uzamykatelnými okenicemi.

Pozemek objektu mít kvalitně oplocen.

Další důležitou zásadou je neponechávat v chatě nebo chalupě cenné věci. Zloději se zaměřují na elektrické nářadí, rádia, televize, starožitnosti, elektrospotřebiče, sportovní vybavení a další předměty.

V okolí objektu nenechávat žebříky či nářadí, které by pachatel mohl využít k vloupání.

Zajistit si kvalitní osvětlení objektu a jeho okolí a také světla s automatickým spínačem, která se rozsvítí, pokud se pohybuje někdo v okolí.

Pokud ve vaší blízkosti natrvalo bydlí vstřícní sousedé, lze je požádat o dohled na opuštěný rekreační objekt.

Vyšším standardem je určitě elektronická ochrana, jejíž využití samozřejmě záleží na zvážení majitele.



V rámci kampaně Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům dává návod na zabezpečení objektů také mobilní aplikace Zabezpečte se! dostupná v App Store i v Google Play. Aplikace navíc nabízí také přehled certifikovaných odborníků podle regionů.