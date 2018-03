Konkurz na ředitele školy obec pod tlakem odložila. Bude až po volbách

Štukatéři. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: 1. máje č.p. 65, Úštěk. Firma se specializuje na památkové stavitelství. Očekáváme zkušenost s prací štukatéra v minimálním rozsahu 10 let. První kontakt zaměstnavatele: telefonicky, pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin.. Pracoviště: Tomáš hlaváček, kancelář, 1. máje, č.p. 65, 411 45 Úštěk. Informace: Kamila Hlaváčková, +420 416 731 455.

Zdravotnictví - Zdravotnictví Radiologický asistent17 870 Kč

Radiologičtí asistenti radiologický asistent. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17870 kč, mzda max. 29150 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Představenstvo Nemocnice Litoměřice, a.s. přijme do pracovního poměru radiologického asistenta/ asistentku., Požadujeme:, Příslušné vzdělání dle § 8, resp. § 9 Zákona 96/2004 Sb. Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, praxe v oboru, znalost práce na PC a jazykové znalosti výhodou. Nabízíme: možnost dalšího profesního růstu. , Písemné žádosti zasílejte na adresu: Nemocnice Litoměřice, a.s., sekretariát představenstva, paní Petra Lisá, Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice. Bližší informace: Mgr. Lenka Kalábová Ph.D., telef. 416 723 373, e-mail: info@nemocnice-lt.cz.. Pracoviště: Nemocnice litoměřice, a.s., Žitenická, č.p. 2084, 412 01 Litoměřice 1. Informace: Lenka Kalábová, +420 416 723 373.