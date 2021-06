Ředitelka Svobodné ZŠ Katarína Hurychová uvedla, že bývalý sál je rozdělen na několik menších místností. Je tam učebna, archiv, kuchyňský kout pro učně střední školy a mateřské školy. „Rádi bychom sál obnovili v historickém duchu i s krásnou akustikou, jakou míval. Chceme, aby se prostor stal opět živým místem setkávání tak jako v minulosti a aby sloužil nejen ke vzdělávání, ale i pro různé kulturní akce, pro zkoušky orchestru, který ve škole máme,“ uvedla Hurychová.

Škola nyní shání prostředky na rekonstrukci s tím, že by práce začaly v létě příštího roku. Nejpozději od školního roku 2023-24 už by sál mohl sloužil zmíněnému účelu. „Ve spolupráci s organizací Donio jsme vyhlásili veřejnou sbírku, informace najdou zájemci na našich webových stránkách. Uvažujeme rovněž o dotaci,“ doufá v podporu ředitelka. Už dříve pomohla dvakrát škole při jejích začátcích německá Software AG Stiftung.

Myšlenku opravit a oživit původní sál v Jarošově ulici vítá i vedení litoměřické základní umělecké školy. „Je to kus naší 120leté historie, kterou si právě letos připomínáme, Vždyť vlastně se tady muzicírovalo a učilo už od roku 1901, a to až do počátku 90. let minulého století, tedy od dob městské orchestrální školy, později pak lidové umělecké školy. Živě si to tady pamatuji. A určitě rádi a s chutí bychom si tady zase jednou s našimi žáky zahráli,“ dodává k záměru ředitelka ZUŠ Dominika Valešková.

Miroslav Zimmer