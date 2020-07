Nemají vlastní pozemek, ale přesto by rádi někde zasadili ovoce či zeleninu. A vedle toho mohou pěstovat i vztahy. Teď mají lidé v Litoměřicích šanci. Město bude mít první komunitní zahradu. Vzešla z takzvaného participativního rozpočtu, který se vyhlašuje každý rok. Jeho smysl spočívá v tom, že náměty vychází od samotných obyvatel, kteří následně rozhodnou o vítězi a využití části městského rozpočtu.

Letos zvítězil projekt s názvem „Komunitní zahradničení ve stínu litoměřických dominant - pohyblivá zahrádka“ s počtem 312 hlasů. Druhé místo obsadil „Hravý a naučný lesopark na Mostné hoře“, který obdržel 241 hlasů a na třetím místě skončil se 185 hlasy občanský návrh „Pohyb spojuje“.

„Komunitní zahrádka, jak už název napovídá, sdružuje komunitu lidí, kteří chtějí společně pěstovat ovoce, zeleninu či bylinky, ale sami k tomu nemají vlastní prostor. Mají obvykle formu vyvýšených záhonků, které si obhospodařuje každý sám. Výsledkem společné péče je pak zdravá, lokální, bio zelenina, kterou si může každý od semínka vymazlit a odnést domů,“ nastínila vítězný projekt jeho spoluautorka a provozovatelka místního coworkingu (sdílené kanceláře) Litohub Martina Žilková.

Podobná místa oživují veřejný prostor a nabízí zázemí pro konání různých akcí a workshopů pod širým nebem. Utužují vztahy v rámci komunity a budují u dětí povědomí o ekologii a přírodě. „Za pěkného počasí je navíc možné využívat zahrádku i jako prostor pro společné tvoření, grilování či setkávání se sousedy,“ dodala Žilková.

Vítězný námět a jeho realizaci schválila rada města na konci června. Následovala schůzka s autorkami a zástupci odborů životního prostředí a územního rozvoje s cílem uskutečnění zahrady ještě v tomto roce. „Letošní participativní rozpočet byl úspěšný, co se týče počtu námětů i počtu hlasujících,“ řekl vedoucí pracovní skupiny participativního rozpočtu Petr Hermann.

Sešlo se celkem 17 námětů, z nichž bylo vybráno 9 do veřejného hlasování. To probíhalo prostřednictvím anketní aplikace mobilního rozhlasu do 7. června. Každý měl dva hlasy, zúčastnilo se 723 lidí a dohromady se sešlo 1 407 hlasů.

„Oproti loňským ročníkům přinášíme v letošním roce novinku. Náměty, které se umístily na dalších místech, se uloží do zásobníku projektů a město je v případě dostatku finančních prostředků může zrealizovat později,“ dodala koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21 Irena Vodičková.

Komunitní zahrady se aktuálně těší velké pozornosti. Koncem června přeměnila sociálně terapeutická dílna Naděje v Roudnici nad Labem původně zarostlý dvorek v užitkovou zahradu pro své klienty. Kromě ovoce a zeleniny zde pěstují i levanduli.