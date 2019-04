O 700 milionů méně přišlo letos od státu Ústeckému kraji na sociální služby. Hejtmanství pokrátilo všechny, údajně podle takzvaných redukčních koeficientů. Ty měly odstupňovat jednotlivé typy služeb podle jejich potřeb. Relativně méně měly tratit azylové domy či terénní programy.

Z neziskovek zní ale opak: azylové domy a terénní programy hlásí katastrofu. Na sociálně slabé a bezdomovce se přitom další peníze získávají velmi špatně.

Některým službám jde o hodně. Terénní program litoměřické Naděje pro bezdomovce nemá na pronájem skladu a kanceláře. Od začátku dubna jsou sociální pracovníci prakticky sami bez domova, pomoc klientům se zkomplikovala. Litoměřická Diakonie dostala o 3,5 milionu méně než loni, s penězi vyjde jen tři čtvrtě roku, hlavní problém mají v azylovém domě.

Organizace ale nemají méně jen na bezdomovce a sociálně slabé. Ztrátu 700 tisíc hlásí litoměřická Farní charita na domov se zvláštním režimem, denním stacionářem a domovem pro seniory Zdislava. Tratila i její terénní pečovatelská služba, která se stará o 130 klientů 65+.



Neziskovky se upínají k mlhavému ujištění, že si je kraj jejich tíživé situace vědom a požaduje na ministerstvu práce a sociálních věcí nápravu. K dofinancování sociálních služeb snad dojde v polovině roku. Podobně je to v ostatních krajích. Dohromady po státu na zajištění sociálních služeb chtějí 3,1 miliardy korun, k holému přežití potřebují 2 miliardy.



Podle ekonomických ukazatelů jde naše země nahoru. Je ale otázka, jestli míří k zralosti západoevropských států. Není žádnou novinkou, že vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o nejslabší členy. Na ty se v rozpočtu na letošek myslelo asi nejméně. Stát to musí napravit a kraje ať na to pořádně zatlačí.